1. Vybírejte dovolenou společně

Často máme různé představy o ideální dovolené a je důležité o tom mluvit. My ženy se rády sluníme na pláži a večer milujeme procházky malebnými uličkami přímořského městečka. Muže většinou lenošení na pláži nebo u bazénu moc dlouho nebaví a zatouží po nějaké změně nebo akci. Ideálním řešením je, aby se ani jeden z partnerů nemusel do ničeho nutit, ale abyste dokázali najít aktivity, které zaujmou oba. Trocha tolerance a ústupků do vztahu patří, ale pro oba stejnou měrou. Není nic špatného na tom, že zatím co vy chcete ještě chytat bronz a upíjet koktejl u bazénu, váš partner třeba vyrazí na moře na skútru. Oba budete spokojení a společný čas pak strávíte v pohodě.

2. Jde i o peníze

Finance je také potřeba probrat předem. Určete si, jaký výlet byste rádi zažili, kolik můžete denně utratit a kolik máte každý jen pro sebe. Tak si může váš partner dopřát třeba koňak po večeři a vy nové šaty, aniž by to vyvolalo hádku.

3. Láska prochází žaludkem

Důležitou otázkou je i způsob, jak se budete na dovolené stravovat. Jste ochotná denně vyvařovat a mýt nádobí nebo si aspoň občas zajdete do restaurace? Stačí vám oběma polopenze nebo je pro vás ideálním řešením dovolená all inclusive?



4. Práci s sebou nevozte

Na dovolené máte odpočívat, přijít na jiné myšlenky a užívat si. Pokud je to jen trochu možné, neřešte žádné pracovní telefony ani maily. Pokud jeden z vás pracovat, byť občas bude a druhému to bude lézt na nervy, harmonická dovolená z toho nebude. Vyřiďte si proto všechno důležité před odjezdem, na notebook zapomeňte a telefon také nemusíte mít pořád při ruce. Pokud máte smůlu a musíte i na dovolené částečně pracovat, měl by o tom partner vědět. Stanovte si hodinu, kdy budete pracovat a dodržujte ji. Všechen ostatní čas věnujte jeden druhému.

5. Ruku na srdce

Dovolená u moře nabízí i spoustu pokušení. Krásné dívky v bikinách, opálený plavčík vypadající jako mladší dvojče Brada Pitta…. Nemůžete se divit, že jeho pohled občas zamíří i jinam. Nevyčítejte, nemůže za to. Konec konců však vy se také občas zahledíte na pěkně tvarované snědé mužské tělo… Pokud jde jen o občasný pohled, není proč se rozčilovat.



6. Odvažte se

Dovolená nemusí být jen o odpočinku, ale i o tom zažít něco nového. Nevyhýbejte se novým zážitkům, nevytvářejte si denní harmonogram, improvizujte. Můžete vyzkoušet třeba noční koupání, není-li to v dané zemi trestné, klidně i bez plavek. Pak budete na společnou dovolenou rádi vzpomínat a těšit se na další.

Mějte na paměti, že na vztahu je třeba „pracovat“ i po návratu z dovolené a společné zážitky, na které budete rádi vzpomínat, jsou ve vztahu potřebné, ba přímo žádoucí.