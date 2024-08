Dotyky jsou příjemné a umí i léčit. Nebraňte se jim a přijímejte je

Významy tělesného kontaktu Polibky – možná si myslíte, že jde o předehru k sexu. Ale není tomu tak. Je to nejjednodušší a přitom velmi výrazný projev náklonnosti k partnerovi. Oznamuje také okolí, že k sobě patříte.

Držení rukou – jakmile se s někým takto chytnete, zvyšuje se produkce endorfinů, které zlepšují náladu a uklidňují. I to je jeden z důvodů, proč chodí děti ve školce mimo areál právě za ruku.

Objímání – ať už to uděláte na ulici, v kině nebo doma před spaním v posteli, dáváte najevo, že ke svému partnerovi psychicky i fyzicky patříte. Také, že to dobře víte a nechcete na tom nic měnit.

Letmý dotek – ať už podržíte ruku na partnerově paži, nebo ho jemně pohladíte na zádech, dáváte mu nenápadně najevo, že jste tu pro něj a může se o vás kdykoli opřít.