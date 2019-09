Jak běží čas, touha pomalu vyprchává a sex se stává rutinou. Každý z partnerů má jiné erotické potřeby, přání i sny, a ne všechny se naplní. Jenže spokojený intimní život je pro partnerskou harmonii bezpodmínečně nutný stejně jako vzájemný respekt a láska, dobré zaměstnání, finanční zajištění či kontakty s přáteli.



Jsme z jiného těsta

Sex je ve vztahu jednou z forem komunikace. Nejde jen o uspokojování biologických potřeb, biol ale i způsob soužití s tím druhým, dávání si najevo, že vám na sobě vzájemně záleží. Vyladit se na stejnou notu dá práci už jen proto, že ženy a muži jsou od přírody odlišně vybavení. Když to hodně zjednodušíme - ženám se jednou měsíčně uvolňuje jedno vajíčko, kdežto mužům se spermie tvoří denně. Ženy v sexuální oblasti obrazně řečeno připomínají maratonské běžkyně, kdežto pánové sprintery.

Chce to tedy někde ubrat, jinde přidat, aby byly spokojené obě strany. Dobrý partnerský sex je jako dobré účetnictví, má dáti – dal by mělo být v určité rovnováze. Když budete jen brát, nestanete se žádanou milenkou. A jelikož představy máme každý různé, měly byste vědět či aspoň tušit, co se honí v hlavách vašich mužů. Přestože je ošemetné házet je do jednoho pytle, mnohé mají společné.

Milování očima

Mužskou sexualitu, na rozdíl od ženské, stimuluje zrak. Většina chlapů chce „při tom“ svou partnerku vidět. Jen si připusťte, jak si pánové rádi listují v erotických magazínech nebo sledují porno filmy. Jenže jste si (jako ostatně většina žen) vědomy nedokonalostí svého těla, nepřipadáte si atraktivní. Víte, kde vás „zdobí“ lecjaký špíček, jak moc máte povislá prsa, celulitidu na bocích. A proto pokaždé rychle zhasnete a schováváte se pod dekou?



Stačí ale vědět, že chlap v této situaci vaše tělesné nedokonalosti neřeší, a vašich pár kilo nadváhy je mu fuk. Pak by neměl být problém nechat rozsvíceno. Vizuální stimulaci, která u mužů zabírá téměř stoprocentně, podporuje i velké zrcadlo, v němž vás může pozorovat. A také mnohdy podceňované sexy spodní prádlo. Co si aspoň občas vzít podvazky a krajkové body s bleskurychlým rozepínám a k tomu střevíčky na jehlách?

Sama sobě

Mezi top mužské zážitky patří, když vás partner může pozorovat – při autoerotice. Zkuste masturbaci vnímat jako hru, jako jednu z možností, kterak si navodit příjemné pocity a současně tím potěšit svou polovičku. Někdy je to dokonce užitečné, protože muž má v přímém přenosu, co vám dělá dobře a ještě pěkně v detailu. Mnohdy ho také potěší, vidí-li vás v akci s vibrátorem, který podle expertů představuje nejefektivnější způsob, jak stimulovat klitoris a navodit orgazmus. Podle výzkumů dokonce platí, že když ženy pravidelně používají sexuální hračky, pokládají je za příjemné zpestření, jejich chuť na muže se tím nijak nesnižuje, naopak.

Na plné pecky?

Někdy za to může výchova, jindy falešné předsudky. Prostě některé z nás jsou zvyklé milovat se potichu. Jenže chlapy uspokojuje pravý opak, už jen proto, že hlasitými projevy dáváte najevo, že jejich počínání je vám příjemné. Takže občasné výkřiky a slastné zasténání, neřku-li krapet peprných slov druhou stranu stoprocentně potěší. Stačí najít vhodnou míru.

Méně obvyklá místa

Změnit prostředí může být zážitek pro obě strany. Ono je fakt opravdu trochu nuda, když se stále milujete jen v posteli. A od nudy nemusí být daleko k nevěře. Zkuste mu občas navrhnout jiné místo, třeba v kuchyni na lince, v koupelně ve vaně. Nebo jděte ven, a to doslova, co třeba na lavičce v parku, na louce za vesnicí, nebo v lese, kam jste se původně vydali jen na výlet? Čím budete dále od domova, tím víc ztratíte zábrany v tom, že by vás někdo mohl přistihnout. Jenže právě tento moment je velice vzrušující.



Pokud jste oba v dobré tělesné kondici, můžete to zkusit také ve vířivce, v sauně nebo v páře. A milování v převlékací kabince velkého nákupního centra? To už je tip pro ty opravdu odvážné.

Výměna rolí

Nečekejte, až vás drahá polovička k milování vyzve, sama buďte iniciativní. Hodně mužů si oddechne. Zpravidla musí podávat výkony v zaměstnání, tak jim občas nebude vadit, když na sebe vezmete vůdčí roli. Vy určíte, kde, kdy a jak. K tomu se dá přidat jemná erotická bondáž, svazování a spoutávání. Jde o to, aby se ten druhý partnerce zcela oddal, předal jí vládu nad svým tělem. Oba si to však musíte užívat.

Pokud šátky uvážete tak, že se z nich v případě nouze druhá strana dokáže vyprostit, neměl by to být problém. Napětí se dá ještě více vystupňovat, když partnerovi jedním šátkem zavážete oči. Ztrácí tím jeden ze svých velkých stimulů, což však může být pro onu chvíli ještě rajcovnější.

Na orální notečku

Pokud jste někdy listovaly Kámasútrou patrně jste se v ní dočetly, že penis můžete sát, mačkat, líbat i kousat. Jak přesně? Jakou silou? Jak dlouho? To už musíte zjistit společně s partnerem. Obecně se dá říct toto - orální sex bude fajn, pokud používáte ruce, jazyk, rty a v menší míře i zuby. Ale ruku na srdce, ne každá žena je schopná, a některým dokonce může připadat nechutný. Občas se ale vyplatí překonat se. Pokud máte opravdu nepřekonatelné zábrany, doporučuje se vyzkoušet to s prezervativem.



A jestliže máte problém s představou, jak polykáte sperma, tak se prostě dohodněte, že to dělat nebudete. I když se tím ochuzujete o poměrně dost zdravých složek, včetně minerálů, vitaminů či bílkovin. Chuť je přitom relativní pojem, hodně totiž záleží na stravě – co si partner dopřával asi 48 až 24 hodin před touto milostnou aktivitou. Moc alkoholu, kávy, kouření cigaret a nedostatek obyčejné vody, prostě špatný pitný režim, chuť této „laskominy“ výrazně devalvuje. A pokud vám přijde trochu nefér, že partner si užívá vášeň bez námahy, můžete to příště otočit. Třeba hned poté?

Tabu jménem anální sex

Jestliže se vám moc nechce do olizování partnerovy chlouby, patrně budete mít problém s análním sexem, ale kdo ví. Někomu to vyhovuje, někdo je proti tomu zaujatý už a priori. A jestli to je bezpečné? Čtenářka Lenka má na to svůj názor: „Podle mě to bezpečné je, pokud jste oba zdraví a nestřídáte partnery. Omezit riziko vaginálních zánětů se dá i tak, že nebudete, s prominutím, hned střídat ,otvory‘. Buď se pomilujte klasicky, nebo análně.“ Pokud do toho půjdete, musíte si být stoprocentně jisté svým partnerem i jeho přístupem k vám. Razantní průnik tímto tělesným otvorem bývá bolestivý, a tak není divu, že ženu navždycky může znechutit.

Rozhodne-li se dvojice pro anální erotiku, měla by mít aspoň teoretické znalosti o bezpečné technice jejího provozování, dostatek lubrikačního prostředku, eventuálně prezervativ, a jak už uvedla naše čtenářka, nestřídat tento typ soulože s vaginální.

Z dalších aktivit, které většinu pánů přivádějí do varu, připomeňme sex ve třech nebo ve čtyřech nebo rovnou návštěva swingers klubů.