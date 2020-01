Populární zpěvák Pavel Callta vydává další singl s názvem „Ať se stane cokoliv“, který je vlastně pokračováním „Nezapomeň“. Pavel Callta si všechny svoje písně píše a skládá sám, na tom si zakládá. O čem nový song vypráví? „Je o čisté lásce a o mojí představě, jaké by to mohlo a možná i mělo být, když se dva bezhlavě milují,“ říká mladý zpěvák. Inspiroval se svým životem a jedním dlouholetým vztahem, kde zažíval něco podobného, co ve videoklipu můžete vidět. „Se Sabinou Rojkovou, která v mém klipu hraje, jsme dlouholetí přátelé. Je nám spolu dobře, je to skvělá herečka a moc dobře se mi hraje po jejím boku, je to již druhý klip, ve kterém hraje a třeba bude i další,“ dodává Pavel Callta.

„Bylo to kouzelný, dojemný a ještě hezčí než v představách,“ popisuje herečka Sabina Rojková moment ve videoklipu, kdy ji Pavel Callta požádal o ruku. „Ať se stane cokoliv je písnička s mnoha významy, pro je to především o pravé lásce a partnerovi, se kterým všechno společně zvládnete,“ dodává Rojková. Videoklip se natáčel v Bedřichově v Jizerských horách, v místě, které má Pavel rád a sám ho pro natáčení klipu zvolil.

Pavel Callta slavil v listopadu velký úspěch na svém největším koncertu ve Fóru Karlín, kde zároveň pokřtil svou knihu Moje momenty. Pro své hudební fanoušky chystá i v novém roce mnoho překvapení, koncertů s kapelou i nových songů.