To, jak se nápadně podobá svému partnerovi, začala Olivie (35) řešit před pěti lety. „Bylo to tak jasně viditelné, že nás lidi měli za sourozence. Jelikož jsem adoptovaná, dost mě to vyděsilo a chtěla jsem mít jistotu,“ vysvětluje, proč ji to tak znervóznilo.

Nechala si udělat testy DNA a výsledky ji uklidnily. „Ukázalo se, že nejsme ani trochu spříznění. Teď si z toho můžeme dělat legraci a to je dobře,“ vzpomíná na jeden z nejšťastnějších dnů svého života.

Olivie je ještě mladá, a tak měla oprávněný strach. Ale když spolu dva lidé žijí dlouhou dobu, je s podivem, jak si začínají být podobní. Vědci z univerzity v Michiganu tento fenomén začali zkoumat už v roce 1987.

Možná si už své „dvojče“ vybíráte

A co zjistili? „Manželé, kteří spolu tráví spoustu času, přebírají rysy jeden od druhého,“ uvádí se v práci, která byla od té doby už několikrát potvrzena jinými výzkumy. Ono je to vlastně v podstatě logické. „Tito lidé žijí v naprosto identickém prostředí, mají podobné zájmy a koníčky, jedí stejné jídlo a napodobují nevědomky výrazy a mimiku svého partnera,“ objasňují odborníci.

Zrcadlení Lidé žijící společně se často mohou dozvědět z chování partnera hodně o sobě samém. Přebírá totiž nejen jejich zvyky, ale také řeč těla. A není to nic špatného. Naopak. Ukazuje to, že se oba cítí ve vztahu spokojení a v souznění s tím druhým. Podle výzkumů jsou někdy snahy o to vidět se v partnerovi naprosto vědomé a dá se jich využít k dobrému. Když se například jeden rozhodne přestat kouřit, je jen otázkou času, kdy se o to pokusí i ten druhý.

Proto je jasné, že zatímco některé dvojice tloustnou a stávají se typickými zástupci fastfoodové generace – vždyť ty hranolky tak milují – jiné jsou aktivní a společně sportují, a tak rovněž vypadají podobně.

Existují ale i teorie, že to není z důvodu dlouhého soužití. Navzdory všeobecně přijatému mýtu, že protiklady se přitahují, je totiž pravdou naprostý opak.

„Lidé mají tendenci se seznamovat a být přitahováni protějšky, které vyšly ze stejného základu jako oni a žijí podobným způsobem,“ vysvětluje to psycholog Justin Lehmiller a pokračuje: „Proto je velice pravděpodobné, že sportovec se seznámí se sportovcem a komik s komikem. Není to tedy zcela tak, že se po čase začnou jeden druhému podobat. Oni už v první fázi hledají někoho, kdo je vlastně téměř stejný. A samozřejmě pak mohou převzít některé rysy, používat podobná úsloví nebo se stejně drbat na bradě. Prapůvodně si už ale vybírají partnera, který je jim typově podobný.“

S ním je totiž jednodušší sladit životní styl, a dokonce si třeba i vymyslet vlastní soukromou řeč, jež je mezi páry tak běžná a používaná.

Ať už je to, jak chce, jedno je jisté: osoby, s nimiž trávíte hodně času, vás ovlivňují. Některé od samého prvopočátku, jiné třeba až po nějaké době, co s nimi žijete. Tak to prostě je. Proto by bylo fajn využít tento stav ve svůj prospěch. „Lidé v tomto ohledu bohužel nepřebírají jen ty dobré věci, ale také ty špatné,“ varuje psycholožka Lisa Neffová.

Nejvíce je to patrné na stravě. Pokud budete žít s někým, kdo si ty olejem nasáklé mňamky z fritézy prostě neodpustí, velice pravděpodobně si je s ním jednou či později dáte taky. Když si najdete anorektika, asi se ani vy doma moc nenajíte.

„Proto je důležité si hned na začátku vztahu jasně vymezit pravidla životního stylu. Jestliže jeden nemá rád sport a druhý ano, je jasné, že ho třeba omezí, ale nesmí se ho vzdát. V lepším případě k němu ještě navede partnera,“ vysvětluje odbornice.



Změny v randění Stále větší podobnost dvou lidí z páru se podle vědců stane brzy hudbou minulosti anebo nebude tak nápadná. Jak je to možné? Lidé se totiž podle statistik berou stále později. Nemají tedy dostatek let na to, aby se začali fyzicky podobat tomu druhému. Také mnohem více cestují za prací a netráví doma tolik času, jak to bylo běžné v dřívějších dobách. Navíc potkávají více lidí z odlišných prostředí.

„Když se před vámi rozprostře tolik různých možností a komunita lidí, s nimiž se stýkáte, se takto změní, pak přebíráte mnohem více psychických i fyzických znaků od spousty jedinců. Tím pádem se neměníte jen podle partnera," vysvětluje to psycholog Justin Lehmiller. Také na rande se už chodí jinak. Lidé nejsou nuceni k tomu najít si svou drahou polovičku jenom ve svých sociálních vrstvách. Hitem je také randění online. „Podle posledních průzkumů může právě to za fakt, že se dávají dohromady páry z odlišných sfér a prostředí," tvrdí profesor Ben Dominique. Podle něj tak mizí dosud zakotvené předsudky ohledně ras, náboženství nebo sexuálního zaměření. A tak se lidi v současnosti seznamují, milují a množí tak nějak volněji než dřív.

A to je právě ono. Všímejte si na své drahé polovičce toho, co na ní obdivujete. Může třeba zůstávat klidná v krizových situacích, donutí se každé ráno vysprchovat studenou vodou, dokáže skvěle naservírovat pohoštění anebo se umí opravdu od srdce zasmát tak, až dobrou náladou nakazí všechny kolem.

Na tyto věci se soustřeďte vědomě a snažte se, aby se i vám dostaly pod kůži. „Neznamená to ale schválně někoho napodobovat. Jen si uvědomit, jak moc vás právě něčím baví, a ono se to ve vás časem zahnízdí,“ tvrdí expertka a pokračuje: „Lidé mají tendenci vidět vždy spíše to negativní. Ale to je chyba. Když bude váš druh neustále křičet na psa, dříve nebo později na něj také zvýšíte hlas ve chvíli, kdy to není potřeba. A to i přesto, že mu to před tím pětkrát vyčtete.“

Pokud si ale všimnete, že ho nikdy nezapomene podrbat, když odchází do práce, převezmete po nějaké době automaticky právě to. A jak je vidět černé na bílém, musíte uznat: ta druhá možnost je mnohem lepší. Nejen pro vašeho psa, ale hlavně pro vás a váš přístup k životu jako takovému.