V sexu je dovoleno všechno, říká čtenářka Alice Naše manželství začalo spontánně. Potkali jsme se v červnu na víkendu u přátel a v srpnu jsme se brali. Byla to láska jako trám, ale za pět let už situace vypadala jinak. Nebýt porady odborníka, už bychom byli rozvedeni. (Alice, 38 let)

Sice jsme se milovali, ale partnerská komunikace mezi námi chyběla. Já proti ní nic neměla, ale manžel je spíš uzavřený typ a z domova nebyl zvyklý, že se o vztazích mluví. Když jsem nějaké téma týkající se sexu a intimity chtěla otevřít, mlčel jako zařezaný nebo odešel. Myslela jsem si, že se to nějak vstřebá. Ale slavili jsme pětileté výročí svatby, měli dvě krásné děti a vlastně nám to klapalo. Jen v sexu to byla katastrofa. Mě nebavila pravidelná misionářská pozice jednou za dva týdny a manžel nechtěl o sexu mluvit. Občas jsem rozjela iniciativu já, jenže nejde to pořád... A tak když sex nestál za nic, vyhledala jsem sexuoložku. Poradila mi, že když manžel nechce komunikovat, mám zajít do sexshopu, nakoupit si, co by se mi líbilo, a pak mu uspořádat sexuální divadlo. Kupodivu to zabralo. Manžela to vzrušilo tak, že byl ochoten začít komunikovat. A to nám zachránilo manželství...