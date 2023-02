Pokud váš protějšek přijde s nápadem otevřeného vztahu, nejspíš to pro vás bude pořádný šok. Otevřený vztah? Co to má znamenat? Jak nás to ovlivní? Jaká jsou pravidla a kdo je vlastně určuje? Kolik nás v takovém vztahu bude? Už pro něj nejsem přitažlivá? Samé otázky a žádné odpovědi. Přesněji řečeno, odpovědi by byly, ale ne takové, které by vás dokázaly v daný moment uspokojit.

Otevřený vztah neboli nemonogamní je vztah, kdy se partneři rozhodnou žít intimně s jinými lidmi, přičemž se na této skutečnosti dohodnou a nic před sebou netají. Univerzální vzorec na takové soužití neexistuje. Každý pár má své vlastní mantinely a pravidla, kterými se řídí. Stejně tak má každá dvojice jiné důvody, proč do takového vztahu jdou.

Podle Eurostatu se rozvodovost českých párů ve 21. století pohybuje někde okolo padesáti procent. Stále více Čechů navíc dává šanci otevřeným vztahům a to jako možnosti, která jejich krizi může vyřešit. Je ovšem jasné, že toto „řešení“ není pro každého. Co tedy dělat, když se vás toto téma začne týkat?

Dejte si na čas

Je naprosto v pořádku, když si vezmete chvíli na rozmyšlenou. Už naše babičky tvrdily, že se nic nemá řešit s horkou hlavou. A měly pravdu. Jakmile opadnou prvotní emoce, je čas se nadechnout a jednat. Velmi upřímný rozhovor s partnerem. To je to, co by v tento moment mělo následovat.

Pokud svého partnera milujete, nejspíš se ho budete snažit pochopit. Je potřeba mu dát prostor, aby vám vysvětlil, jak si takový vztah představuje a co od něj očekává. Určitě to není tak, že by vás přestal milovat. Kdyby se tak stalo, nejspíš by se nenamáhal s jakýmikoliv návrhy a rovnou by ze vztahu odešel. Toto prvotní uvědomění by vám mělo přinést úlevu. Zachovejte proto chladnou hlavu a buďte otevřená diskuzi. Snažte se být chápavá a v debatě nepřecházejte do útoku. Dejte mu čas a nechte ho říct vše, co má na srdci.

Nastavte si hranice

Jestliže budete souhlasit s otevřeným vztahem, je nutné mít předem určená pravidla, která budete dodržovat. Každý z nás má své hranice, které nehodlá posouvat a nemíní se za ně vydat. Tak jako vy milujete svého partnera a snažíte se mu vyjít vstříc, měl by se o to samé snažit i on.

Pokud jsou vaše přání společná a řídíte se vším, na čem jste se dohodli, máte vyhráno. Pokud vás ovšem partner nutí do věcí, které jsou vám proti srsti, je na čase zatáhnout za ruční brzdu. Říct včas ne, je v této situaci více než žádoucí.

Nenuťte se do ničeho, co vám není příjemné, jen proto, abyste se zavděčila, nebo dokonce vztah udržela. Pokud váš vztah stojí a padá na tom, jestli se k vám přidá někdo další, nebude to asi vztah, za který stojí bojovat.

Jak si zpestřit sexuální život bez otevřeného vztahu?

1. Mluvte o svých touhách. Nebojte se být ke svému partnerovi maximálně upřímná a sdílejte s ním i ty nejtajnější sny a touhy. Možná budete překvapená, jak rád vám je bude plnit.

2. Vsaďte na svůdné erotické prádlo. Nic nepotěší vaší drahou polovičku tak, jako pohled na vás v novém sexy prádle.

3. Překvapujte se. Tajné vzkazy, erotické zprávy v průběhu dne, významné narážky během večeře s přáteli. To vše bude udržovat vaše sexuální napětí na maximu.

4. Změňte prostředí. Kdo tvrdí, že se veškerá sexuální aktivita musí odehrávat za dveřmi vaší ložnice? Změna prostředí dokáže zázraky!

5. Líbejte se. Je tak trochu nepsaným pravidlem, že se páry po čase ve vztahu přestávají líbat. Zkuste si ale vzpomenout, jaké to bylo na začátku, když jste dokázali prolíbat hodiny a byla to ta nejlepší sexuální předehra. Vzpomínáte? Možná je na čase vrátit líbání zpět do hry.