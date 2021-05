Podle výsledků statistiky až 37 procent zadaných Čechů a Češek svoje protějšky podvádí. Zatímco 50 procent nevěrníků hodnotí svou nevěru jako úlet a už o ní nechce ani slyšet, jedna třetina si svůj „mimomanželský poměr“ přeje uchovat. A co víc, 4 procenta dotázaných přiznala, že má hned několik milenců nebo milenek!

V poslední době ale sílí jiný fenomén: emocionální nevěra. V ní se nejedná ani tolik o sex, jako o emoční pouto (sdílení snů, problémů, tužeb). Podle psychologů je tahle blízkost nebezpečná, protože bývá už jen otázkou času, kdy přeroste v regulérní vztah se vším všudy.

To ostatně potvrzuje i čtenářka Tereza, která nám v e-mailu napsala svoji zkušenost: „Můj partner měl blízko k jedné kolegyni. Prakticky pořád byl v práci, o mě postupně ztrácel zájem. Když jsem začala na tu ženu žárlit, jenom se mi vysmál, že jsem hysterka. Jenže ona mu psala esemesky večer, o víkendech… Prosila jsem partnera, ať to s ní ukončí, jenže on nechtěl. Prý s ní nic nemá. Nakonec jsem se psychicky zhroutila a musela jít z toho vztahu pryč. Bylo to peklo, které už nechci nikdy zažít. Stálo mě zdraví i ženské sebevědomí.“

Příběhů, jako je ten Terezy, jsou stovky. Máte strach, že se to může stát i vám?

Jak poznáte, že vám je váš muž duševně nevěrný?