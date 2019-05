Neobviňujte se

To, že manželství skončilo, je velmi smutné a bolestivé. Nikdy se ale nesmíte obviňovat. Neměla byste házet špínu ani na protějšek. Berte to jako fakt. On se zamiloval jinde, to samé mohlo potkat i vás. Náročné období, které nastane, budete muset protrpět, ale po každé bouřce časem vysvitne slunce. Těšte se z nových zítřků, nových možností. Začněte se stavět na vlastní nohy. Ač to bude zpočátku těžké, zvládnete to. Jak se říká, čas hojí všechny rány. Je to klišé, ale zatraceně pravdivé. Sebemrskačství není potřeba, stejně jako litovat se.

Nezakazujte mu vidět se s dětmi

Stále častější jev pomstychtivých matek. Využívat dítě jako zbraň k vlastní mstě je velmi nízké. Vždyť potomci nemohou za vaše rozpory. Uvědomte si, jak jim sebestředným činem ubližujete. Už takhle stačí, že mají své mladé hlavičky domotané z rozvodu. Před dítětem o otci NIKDY špatně nemluvte. Nevykládejte mu, jak se na něj tatínek vykašlal, že už ho nemá rád, atd. Buďte rozumnou ženou! Nesnižujte se k tak ubohé věci, ať už se stalo cokoliv.

Nevypisujte mu

Po pár skleničkách alkoholu máme všichni tendence řešit vlastní křivdy. Pokuste se zabránit tomu, abyste bývalému posílala urážlivé zprávy uprostřed noci. Tím pouze ukazujete svou slabost. Zvláště v případě, kdy se dozvíte, že už má jinou. Postavte s k situaci statečně. Ukažte mu, o jaký poklad přišel.

Nevracejte se do minulosti

Nikdo by se neměl koukat zpět do minulosti. Nepátrat, nezjišťovat, co se tehdy stalo. Žijte současností. Tím, co je teď a tady. Jen tak se můžete zotavit otevřené rány a jít dále. Možná se vám nyní zdá váš ex manžel jako ten nejhorší, berte to pozitivně. Poučte se z chyb, které jste učinila. Díky špatným partnerům a zkušenostem, máme tu nejlepší příležitost najít si do života vhodnější protějšky a mít podstatně lepší budoucnost.

Neházejte všechny muže do jednoho pytle

Pokud ještě někdy chcete být šťastná, nesmí se z vás stát zapšklá ženská. Neházejte muže do jednoho pytle. Každý člověk má chyby. Pokud momentálně cítíte k pánům tvorstva zášť, s randěním ještě posečkejte. I když vás kamarádky nutí a domlouvají vám schůzky s potencionálním partnery. Dát si načas je mnohem lepší, než pánovi při večeři předhazovat to, jak jsou muži hrozní, nedá se jim věřit, atd.

Nesrovnávejte se s jeho novou partnerkou

Zjištění, že si bývalý partner našel jinou, je jako dobře mířená rána. Jenže, proč by nemohl začít znovu žít? Už dávno netvoříte pár. On má nový život, stejně jako vy. Nejhorší věc, co teď můžete udělat, je pátrat, srovnávat vaše ženské hodnoty. Zaměřte se na vlastní rozvoj. Buďte konečně tou ženou, kterou jste vždy chtěla být! Právě teď máte ideální čas.