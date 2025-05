Když na vás podvodník líčí… Jak poznáte, že na druhé straně vašeho milostného zájmu je svůdník, kterého místo vašeho srdce láká jen peněženka? Tyto signály by vás měly varovat! Záplava komplimentů: Doslova vás bombarduje lichotkami. Chválí všechno, co ho napadne – halenku, účes i vašeho psa. Zkrátka, potřebuje se vetřít do vaší přízně a používá jakékoliv zbraně.

Videohovor? Ne… Pokud si s někým píšete, chcete také vědět, jak vypadá. A videohovory jsou jednou z možností identifikace, zvlášť jde-li o romanci na dálku. Jestli je tedy dotyčný pod různými záminkami odmítá, je to více od než podezřelé.

Neochota k setkání: Ač můžete od sebe bydlet kus cesty, je potřeba se vidět. Pokud druhá strana nespolupracuje, zbystřete. Jak může budovat vážný vztah, když vás ani nechce potkat osobně?

Žádost o peníze: Marná sláva, z lásky je člověk ochoten podniknout cokoliv. V případě půjček je ovšem na místě zvýšená ostražitost, většinou jde totiž o podvod.

Atraktivní profese: Mnoho podvodníků se vydává za úspěšné muže působící v armádě, medicíně či třeba v byznysu. Na portrétních fotech, která posílají, jsou většinou vysoce atraktivní chlapíci, co vypadají jak z reklamních letáků.

Srdceryvné příběhy: Většina seznamujících se cizinců má za sebou nějaký dojímavý příběh, kterým vás budou chtít obměkčit. Dle kriminalistů častou lžou o svém zdravotním stavu, zaměstnání i rodinných problémech.

Prosba o nahé fotky: Tady opět pozor! Mnozí milostní lichometníci pod rouškou vzájemné lásky a přitažlivosti mámí z žen také choulostivé fotografie, které se pak mohou stát nástrojem vydírání.