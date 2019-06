Arogantní posmívání

Není nic horšího, než se přetvařovat, na oko dokazovat, jak jste v pohodě, když stejně nejste. Arogantní chování, usmívání, dokáže již tak vytočeného člověka ještě více naštvat. Pokud nevíte, kudy kam, dejte průchod emocím. Klidně se rozbrečte, alespoň druhá osoba uvidí, jak vás celá situace mrzí. Ovšem, nepleťte si přirozené slzy beznaděje s pláčem vyděračským. Ten je ubohý!

Vytahování minulosti

Většina z nás má tendence při jakékoli rozepři zmiňovat neřesti dávno odpuštěné. Jde o velkou chybu. Jednou jste danou věc přešla, nevytahujte ji na světlo vždy, kdy se hádáte. Možná si řeknete, že si dotyčný zaslouží malé připomenutí, ale vězte, on moc dobře ví, nezapomíná. Neustálým vytahování minulosti můžete docílit i rozchodu. Navíc sama sobě tímto počinem neustále ubližujete.

Znovu otevřená hádka

Pánové tvorstva se shodují na jednom, hádat se několikrát kvůli jedné věci je na hlavu. Podle nich je to náš častý neduh. Dvakrát trestat za jednu a tu samou věc nesnáší.

Rozchod/rozvod

Pohrůžka koncem vztahu nikdy nefungovala, ani nikdy fungovat nebude! Jen si tak zaděláte na opravdový rozchod. Proto dobře važte slova.

Výstraha sebevraždou

Nejde o nic ojedinělého. Ženy, stejně jako muži, když jsou opravdu zoufalí, dokážou pohrozit sebepoškozením. Je to smutné, protože žádný vztah, ani cokoliv jiného, nestojí za to sáhnout si na život. Toto vážně nikdy neříkejte, nedělejte!

Odstěhování se z ložnice

Vychladnout po hádce je přirozené, netrapte svou polovičku však moc dlouho. Běžte se projít, proběhnout, zacvičit, ale nebuďte ta, co bude druhého trestat tichou domácností, odmítáním sexu. Ničemu tím nepomůžete, maximálně ukážete, jak nedospělá jste. Vždy se snažte dořešit věci ke zdárnému “konci” bez toho, aniž byste nocovala v druhé místnosti a k tomu držela bobříka mlčení.

Nebuďte extrémně vztahovačná

Ženy mají odlišné smýšlení oproti mužům, to je věc známá. Jedním z našich velkých prohřešků je, že si vše bereme až moc osobně. Partneři se pak bojí něco říci, aby zase neměli peklo na zemi. Než se urazíte, zkuste si v klidu promyslet, jestli partnerova slova ve skutečnosti byla myšlena tak, jak jste je zprvu pochopila.

Všechno kvůli tobě

Dámy, nesvalujte na partnery všechny problémy světa. Ruku na srdce, za některé z nich, málo jich rozhodně není, můžeme také my. Odpusťte si tedy věty ve stylu “Kvůli tobě se cítím mizerně!”. Vhodnější alternativou je říci “Víš, já se cítím mizerně!”. Ukážete tak své city a partner si nebude připadat jako ten nejhorší člověk, jež vám jen ubližuje. Ono by se také mohlo stát, že si najde jinou, která se kvůli němu tak cítit nebude.

Neurážejte ho!

Možná jste rozohněná, ale to ještě neznamená častovat někoho vulgarismy. Jsme přeci křehká stvoření, takové věci nemáme navíc zapotřebí. Když do hádky vnesete trochu lásky, méně zlosti, uděláte mnohem lépe.

Nebojte se omluvit

Co si budeme povídat, my, ženy, když do nás vjede zlost, umíme být extrémně škaredé. Postupem času vnímáme záležitost jinak. Uvědomíme si, že jsme možná byly až moc zlé, litujeme svých slov. Není ale od věci odhodit ego a říci jednoduché slovíčko - promiň. Nejste slabá, když se omlouváte, ba naopak. Jsme přeci jen lidé, můžeme chybovat. Důležité je si uvědomit chybný krok a napravit ho. A to nejen při hádkách s protějškem…