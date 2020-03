Znáte to: Když jste zamilovaní, všechno jde jako po másle. Láska, romantika, kino, večeře při svíčkách. A vy máte pocit, že žijete nějakou latinskoamerickou telenovelu. Zamilovanost je totiž zvláštní stav, který ale muži i ženy prožívají jinak.

Zatímco stoupenci silnějšího pohlaví jsou schopni se zaháčkovat během jedné vteřiny (opravdu stačí jediný pohled, pohyb nebo obláček parfému), my ženy si dáváme na čas. Jako by nám nestačilo jenom to, že muž má dva metry, hezké svaly a dobrý módní vkus. Chceme k tomu ještě něco navíc – povahové hodnoty, inteligenci, pocit bezpečí, oporu.

Muži vyznávají lásku jako první

Miluju tě. Tahle dvě slova dokážou zahřát. A zajímavé je, že jako první je vyslovuje nejčastěji muž. Většinou ho ani nenapadne, že se nenachází ve stavu lásky, ale zamilovanosti, která je daleko křehčí a závislá na chemii v těle. Proto takováhle rychlá vyznání bývají vrtkavá a člověka zaskočí.

Stejně jako se to stalo třicetileté čtenářce Pavle: „Znali jsme se s přítelem necelý týden a on na mě najednou vypálil, že mě miluje. Na jednu stranu mě to tehdy moc potěšilo, ale pak jsem si říkala, že to není možné. Vždyť se skoro neznáme! Já jsem si k němu lásku našla až mnohem později. O to ale byly moje city opravdovější,“ přiznává Pavla.

Rozdílů, které pojí zamilované dvojice, je docela dost. Víte, o jaké další se jedná?

Lovec míří na víc cílů

Sledovali jste někdy single muže na lovu? Pak jste si určitě také všimli, že tenhle milostný predátor míří svůj zájem na vícero žen. Je to logické: Čím větší množství potenciálních partnerek, tím je větší šance, že některou z nich uloví.

Při téhle šarádě navíc nic moc neriskuje. Svádění je hra. Napomáhá jí nejen fyzická přitažlivost zúčastněných, ale i prostředí, které vytváří zvláštní atmosféru.

Zajímavé je, že zatímco „lovec“ to pálí od boku, jeho dámská kořist je vybíravější a zaujme ji jen menší počet mužů.

Obě pohlaví chtějí ve vztahu něco jiného

Některé ženy se v partnerstvích chovají jako „popínavky“. Oslovují svého partnera zdrobnělinou jeho jména (Mirečku, Honzíčku, Tomášku) nebo obligátním kocourku, drahoušku, lásečko, miláčku… Podle odborníků jde ale jen o volání po něze.

Příslušníci silnějšího pohlaví totiž na nějaké „důkazy vzájemné lásky“ kašlou. Proč by je měli dávat na odiv, když spolu žijete a každému musí být jasné, že se milujete.

Co funguje jako magnet? Při seznamování mají vliv také tyhle věci: Podobnost – Může být fyzická, ale i duševní. Sdílet podobný názor na svět, stejnou vášeň pro sport, cestování nebo hudbu je také pojítko.

Praktické detaily – Třeba už jen to, že bydlíte blízko u sebe a mohli byste se častěji vidět. Přitažlivost – Ano, někdy stačí jediný pohled a jste zamilovaní. Jindy zafunguje i prostředí, které vytváří určitou atmosféru. Třeba taneční parket, vinárna, divadlo, koncertní síň... Splnění potřeb – Znáte to: Čas běží a vy se ocitáte na křižovatce a nevíte, jak dál. Společnost (ale i příroda) vás nutí mít vztah, potomky, domov… A s kým to naplníte?

Muži nepotřebují ve vztahu něhu a ujišťování o nesmrtelné lásce, ale obdiv. Když ho od své vyvolené dostávají, jsou spokojeni.

Zpočátku zájem, pak nuda

Znáte přísloví: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají? To platí i o mužském svádění. Na začátku máte pocit, že se váš ctitel může přetrhnout, ale jakmile mu oplatíte zájem stejnou mincí, tak okamžitě bere zpátečku.

Čím to je? „Je to jednoduché, každý chlap je od přírody lovec. A když tu ženskou uloví, tak co by se snažil dál?“ směje se čtyřicetiletý programátor Vašek a pokračuje: „Bohužel, spousta dam si ale myslí, že si ztracený zájem vynutí kňouráním. Když budete chlapa uhánět, jestli vás má rád nebo kdy se vrátí domů, jen přiléváte olej do ohně. Každý mužský si potrpí na svůj prostor, svobodu. Nikdo nechce vedle sebe maminku, která mu bude říkat, co má dělat,“ uzavírá Václav.

U Adamů vede sex

Když se psychologové ptali obou pohlaví, jaké čtyři věci jsou pro ně v partnerském vztahu nejdůležitější, vyšlo z toho docela zajímavé rozuzlení. Zatímco u žen jasně vedla oddanost (vše dělat ve dvou – tedy jako „my“), upřímnost, velkorysost a romantika, u mužů nejvíce bodoval sex.

„Erotický život je pro chlapa jako benzin, bez něj nemůže fungovat. Jestliže žena třeba po porodu nebo po přechodu o sex ztratí zájem, znamená to velký problém. Žádný muž nebude žít jako asketa. To si radši najde rozptýlení jinde,“ vysvětluje pětapadesátiletý Luboš, který si z podobného důvodu našel o dost mladší milenku.