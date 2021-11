Mluví se o tom už rok a půl a asi ani jen tak nepřestane. Koronavirová pandemie skutečně s mnoha vztahy zamávala. Lidé sice přesvědčivě říkají, že ze všeho nejdůležitější je rodina, ale v podstatě tím často myslí hlavně děti. O partnerech už takto neuvažují.

Paradoxně i to společně se stresem, ztrátou práce a věčně přítomnou nejistotou ze všeho, co pro nás politici v souvislosti s covidem zase vymyslí, nadělalo velké trhliny v mnoha svazcích.

„Ten velký nárůst rozvodovosti, ale i rozchodů a dvojic, které spolu přestaly žít a jenom vedle sebe přežívají, je viditelný v celé civilizované části světa,“ přitakává psycholog Jeremy K. Fox.

Ve chvíli, kdy spolu nejste zvyklí komunikovat o tom, co se děje, což ve skutečnosti umí jen velice málo párů, je vhodné navštívit odborníka. To je ale v naší zemi pořád nesmyslně stigmatizováno.

Přitom právě on přesně ví, jak vás navést do vhodného rozpoložení, abyste se dokázali o všem normálně pobavit. Zauvažujte o tom. A mezitím si můžete zkusit pár technik, které specialisté doporučují a jež při troše snahy dokážete zvládnout sami.

Prvním krokem může být jakési uznání úspěchů. Nejlepší je to vidět před sebou černé na bílém. Proto lidé učení doporučují udělat si jakousi nástěnku. Může být skutečně na zdi anebo si ji jen zaneste do deníčku nebo jiného sešitu.

Zaznamenejte na ni nejprve cíle, s nimiž jste do manželství vstupovali. A pak zcela upřímně vyzdvihněte ty, kterých jste společnými silami už dosáhli. Mezi ně budou patřit potomci, klidně i mazlíček, pěkná zahrádka a kdovíco ještě.

„Posléze si seřaďte podle důležitosti, co vám ke štěstí ještě chybí,“ navádí psychologická poradkyně Meagan Prostová a pokračuje: „Porovnejte pak oba své nástěnky a udělejte průsečík v bodech, které jsou dobré, a v těch, co byste si ještě měli dopřát.“ Tím zaměříte plánování a představu budoucích let zase společným směrem, což je žádoucí.

Párová terapie Každý vztah má problémy. Naučit se je zvládat vám může jen pomoci. Někdy to ale nedokážete sami. Proto existují psychologové či psychologičtí koučové, kteří se specializují právě na práci s dvojicemi. Stejně jako ostatní terapie i ta párová potřebuje, abyste jí věnovali čas i myšlenky a věřili v úspěch. Pak už je na profesionálovi, kudy vás povede. Má k dispozici spoustu metod. Jen namátkově nabízíme tři z nich, ale je skutečně na posouzení vašeho psychologa, aby rozhodl, co se hodí pro vás.

Reflektivní poslech – učíte se být aktivními posluchači jeden druhého. Používáte v konfliktech slovo já místo ty. Neřeknete: „Ty děláš všechno špatně.“ Vyjádříte to jinak: „Já nejsem úplně šťastná z toho, že se ti poslední týden nic moc nepovedlo.“ Vyprávění – spočívá v tom, přimět lidi, aby své problémy nekřičeli do světa, ale spíše je převyprávěli a následně i v klidném módu sepsali na papír. Pak se lépe ukáže pravda. Tedy že vaše vidění světa je nějaké a vašeho partnera možná jiné. Ale vadí vám to samé i se toužíte dostat ke stejnému cíli. Gottmanova metoda – terapeut se snaží vybudovat mezi dvojicí pevnější vztah tím, že podstatě řízeně a kontrolovaně prohloubí jejich problém a nechá je na věci reagovat. Vše má ale ve svých rukou a vede oba ke zdárnému výsledku, tedy k porozumění.

Velkým problémem dneška je nedostatek vzájemné hlubší komunikace. Koučka Kelly Sinningová proto dává svým klientům často jediný úkol: mluvte spolu. „Člověka často každodenní povinnosti a zdánlivě stereotypní režim zcela vyčerpají a nedají mu šanci prodiskutovat se svým protějškem ty nejzákladnější věci,“ vypráví expertka.

To podle ní vede k odcizení a pocitu, že každý je na všechno úplně sám. S tím souvisí i další taktika – věnujte alespoň deset minut denně nefalšovanému zájmu o život toho druhého. To neznamená jen zeptat se, jak bylo v práci nebo co chce k večeři. Znamená to skutečně naslouchat, aktivně reagovat na jeho myšlenkové pochody a denní problémy a být mu prostě v tomto ohledu dobrým parťákem. „Ve chvíli, kdy to bude vhodné, ho také za něco pochvalte. To dokáže hodně,“ radí Kelly Sinningová.

Pokud musíte řešit něco důležitého – starosti s ratolestmi, domácí rozpočet, ale třeba i jen to, že partner tráví příliš času s kamarády na pivu anebo vás, nedej bože, dle vašeho mínění možná podvádí, nevybafněte to na něj hned bez rozmyslu.

„Vážné hovory mají svůj čas a ten je potřeba si pečlivě naplánovat,“ varuje psycholog Timothy Legg. Podle něj je potřeba zvolit klidnou denní dobu a stejně tak laděné prostředí, a to aspoň den dopředu. Tak si v hlavě oba všechno srovnáte. „Většina konfliktů vzniká tím, že se řeší za špatných podmínek. A to je škoda,“ říká odborník.

Vyjasněte si, co je vzájemná intimita

Poslední důležitou věcí je udělat si čas na toho druhého. Klidně si to napište do diáře, ale aspoň jednou za tři dny byste spolu měli prožívat něco intimního. Ovšem pozor – za intimitu má každý něco jiného. Někdo ji cítí intelektuálně a potřebuje si popovídat. Jiný je emocionální a touží po vyjádření citů, další trvá prostě na sexu.

Jsou i tací, co si s vámi potřebují vyrazit za partou společných kamarádů, protože je to tak nabíjí. Zásadní je říct si, jak to máte vy a jak váš partner, a vycházet si navzájem vstříc. Protože pořád jste spolu. A proto je dobré váš vztah povznášet, a nikoli zadupávat do země.