Když muži odmítají sex, může jít o hormony i sebedůvěru

Manžel na to nikdy nebyl „S Mojmírem jsme se seznámili, když mi bylo 18 let a jemu o tři roky víc. Zanedlouho jsme se brali, já byla těhotná. Narodila se nám dcera a po roce a půl druhá. Sex jsme tedy v tu dobu logicky měli, i když ani tenkrát nijak zvlášť často. Možná párkrát do měsíce,“ líčí svůj příběh čtenářka Libuše (55). „Po narození dcer se ale četnost našeho milování ještě snížila. Aktérem něžností jsem byla vždy já, Mojmír naopak figuroval v roli toho, kdo sex odmítá. Stěžoval si na stres v práci nebo nevyspání s dětmi a já tím trpěla. Připadala jsem si nehezká, tlustá, prostě divná. Proč se mnou můj vlastní manžel nechce mít sex? Nechápala jsem. Kamarádky okolo mě řešily většinou pravý opak. Manžel na moje otázky odpovídal vždy vyhýbavě, nic konkrétního jsem se nedozvěděla.“ „Dneska je mi 55 let a prožila jsem vedle něj život jako jeptiška. Samozřejmě se nabízí, že se mnou Mojmír nebyl třeba šťastný, ale tak to nebylo a není. Vím to. Rodinou a dětmi vždycky žil, máme mnoho přátel, rádi spolu cestujeme, postavili jsme dům, vybudovali krásnou zahradu, o kterou pečujeme. Manžel se o nás s dětmi vždy dokázal skvěle postarat, byl a dodnes je úspěšný v práci.“ „Dcery jsou už dospělé, hlídáme vnučku, užíváme si to. Život s mým mužem by byl pro mě báječný, nebýt toho, že se mnou už téměř 20 let nespal. Narodil se jako gay a nikdy si to nepřiznal, nebo u něj chemie prostě jen nikdy nefungovala? Je to můj životní partner, ale na tyhle otázky neznám odpověď. S věkem už jsem na něho přestala naléhat a vyptávat se, ale cítím kvůli tomu stále smutek.“