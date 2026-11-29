Co muže na ženském těle přitahuje nejvíc? Jednoznačnou odpověď bychom hledali těžko, přesto se vědci pokusili zjistit, jakou roli hrají dvě partie, o nichž se mluví snad odjakživa. Výzkumníci z Norské univerzity vědy a techniky se zeptali celkem 395 mužů, jak důležitá jsou pro ně prsa a hýždě.
A výsledek? Zatímco některé muže oslovují obě partie, pozadí má vlastní skupinu výrazných obdivovatelů.
Prsa a zadeček najednou
Největší skupinu, celých 53 procent dotázaných, tvořili muži, kteří přikládali vysokou důležitost prsům i hýždím. Dalších 20 procent považovalo obě partie za středně důležité. Zajímavější je ale menší skupina – 18 procent mužů výrazně upřednostňovalo hýždě, aniž by stejně silně preferovali poprsí.
Když se ideál krásy mění podle země
Představa ideálního dekoltu není univerzální. Ve výzkumu mužských preferencí ve čtyřech zemích volilo střední velikost prsou 70,2 procenta českých mužů, v Brazílii to bylo 52,3 procenta a v Namibii 45,7 procenta. V Kamerunu naopak nejčastěji vítězila velká prsa, která preferovalo 41,5 procenta dotázaných.
I ideál krásy tak může mít v různých kulturách úplně jinou podobu.
Opačná skupina, která by podobně výrazně dávala přednost výhradně prsům, se ve výzkumu neobjevila.
„Identifikovali jsme samostatnou skupinu mužů, která vykazovala výraznou preferenci hýždí, ale žádnou odpovídající skupinu, která by výhradně upřednostňovala prsa,“ uvádí autor studie, psycholog Mehmet Mehmetoglu.
Výsledky tak naznačují, že hýždě mohou mít v mužských preferencích samostatnější postavení, než by se na první pohled zdálo. Neznamená to ovšem, že by všichni muži měli stejný vkus.
Krása nemá jednu velikost
Proč muže některé tělesné rysy přitahují víc než jiné? Jedno z možných vysvětlení nabízí evoluční psychologie. „Některé tělesné rysy mohou fungovat jako signály vlastností, které mohly být v minulosti důležité při výběru partnera, například věku, zdravotního stavu nebo reprodukčního potenciálu,“ vysvětluje Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu ze společnosti Růžový slon.
Zároveň ale připomíná, že do vkusu vstupují osobní zkušenosti, kultura, média i prostředí, ve kterém člověk vyrůstá.
A co samotná prsa? Také tady záleží na tom, koho se zeptáte. Mezikulturní výzkum v Brazílii, Kamerunu, České republice a Namibii ukázal, že představy o ideální velikosti se mezi zeměmi liší.
V Česku například preferovalo střední velikost 70,2 procenta mužů, zatímco v Kamerunu byly nejčastější volbou velká prsa. V otázce jejich pevnosti se však preference napříč všemi čtyřmi zeměmi přikláněly k pevnějšímu tvaru.
Co z toho vyplývá? Mužský vkus se nedá vtěsnat do jediné univerzální škatulky. A zatímco věda hledá společné vzorce, v přitažlivosti stále hrají roli osobnost, chemie i to, co se do žádného dotazníku jednoduše nevejde.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.