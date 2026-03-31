Jaro přeje naší touze. Jen ženy a muže rozpaluje trochu jinak

Autor:
Všimly jste si, že jste na jaře naladěné na lásku a toužíte po sexu více než obvykle? Víme, co za tím vězí.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na jaře je všechno jinak! Dny jsou delší, svítí sluníčko, vzduch je svěží a voní. Vaše tělo na tuto proměnu reaguje po svém – změnou hormonů. Zatímco v zimě dominoval „uspávací“ melatonin, který vás držel v útlumu a doma, na jaře se aktivuje jiná sestava.

Vtipné je, že tyto hormonální proměny jsou u mužů a žen úplně jiné. Zatímco vy můžete cítit touhu po lásce, emocích a sexu, váš partner nemusí být stejně nadšený. Jak to?

Světlo jako spouštěč

Více slunečního světla aktivuje ve vašem těle tvorbu hormonu štěstí serotoninu. O něm je známé, že potlačuje stresový hormon kortizol, který v zimě zadržuje cyklus a způsobuje nepravidelnou menstruaci. Na jaře se ale folikulární fáze, neboli fáze před ovulací, zase zkrátí a vaše plodné dny se dostavují včas – stejně tak jako menstruace. A dokonce bez jakéhokoliv přispění umělé chemie.

Ženské jarní libido

Podle studie odborníků z norské univerzity v Tromso má svůj vliv na ženskou sexuální touhu také počasí. Pokud je v době vaší ovulace (tedy ve čtrnáctý den cyklu) venku slunečno, bude vaše libido intenzivnější, než kdyby bylo zataženo a pršelo.

Důvodem je vitamin D, který podporuje vyšší produkci hormonů estrogenu a testosteronu.

Toto „duo“ funguje jako „erotická rozbuška“ - nejenže působíte atraktivněji pro drahé pohlaví (máte plnější rty, hebčí pleť i hezčí křivky), ale vaše potřeba doteků, lásky a sexu je silnější.

Mužský vrchol v zimě

Ironií osudu je ovšem fakt, že zatímco ženská sexualita je na jaře na vrcholu, mužská skomírá... Tedy ne tak úplně, ale je pravda, že hladina testosteronu u „silnějšího pohlaví“ je v tomto období nižší než obvykle. Mužská touha se totiž probouzí hlavně na podzim a v zimě, kdy je venku méně světla, nižší teploty a dny jsou stále kratší. Tento zdánlivý „útlum“ způsobuje větší produkci testosteronu u mužů a touhu po páření.

Z hlediska přírody to má svou logiku - v zimě, kdy jsou lidé (a obecně živočichové) zalezlí doma, se můžou věnovat sexu, aby pak v teplejší části roku mohli porodit své potomky.

Objetí a pusa (ne)stačí

Může se tedy snadno stát, že partner vaši touhu po sexu nemusí na jaře sdílet. Není to rozhodně proto, že by vůči vám nějak citově ochladl, ale zkrátka jeho biologie funguje jinak. Podle norských odborníků je možné tento nesoulad kompenzovat jinak. Ženská sexualita je zaměřena na city a fyzický dotek. Ten si můžete s partnerem dopřávat i v běžných situacích během dne, ať už jde o objetí, držení se za ruce či polibek.

Všechny tyto drobné projevy citů v těle aktivují hormon oxytocin, kterému se přezdívá hormon lásky. Posiluje lásku a vzájemnou intimitu, pocity štěstí i spokojenosti – a o to ve vztahu jde.

Masáže ve dvou

Rozdílnou chuť na sex mezi vámi a vaším partnerem můžete utlumit doteky. Vědci doporučují udělat si partnerem každý den třeba vzájemnou desetiminutovou masáž, a dopřát si tak prožitek společné pohody a souznění. Postup bude jednoduchý: Kupte si voňavý olejíček a navzájem si namasírujte záda, chodidla i ruce. Teplý olej, doteky a tlak na kůži zvyšují libido o dvacet až třicet procent. Navíc působí i relaxačně, takže se nebudete zbytečně se svým mužem cítit jakkoliv pod tlakem.

Samozřejmě byste si mohli zajít i na profesionální párovou masáž do salonu, ale efekt nikdy nebude takový, jako když si relaxaci dopřejete sami. Už představa, že vás masírují ruce milovaného partnera, navozuje pocit hlubší intimity, důvěry a vzájemné blízkosti.

Využití hormonů

Pokud jste třeba momentálně „single“, milé dámy, můžete využít svého jarního koktejlu hormonů k seznamování. A to zejména v období ovulace, kdy budete díky zvýšené produkci estrogenu v těle vypadat svůdněji než obvykle.

Na „lov“ svého protějšku se vydejte někam ven: do parku, na venkovní koncert či festival. Čerstvý vzduch vám propůjčí mladistvý ruměnec a slunce zase díky vitaminu D podpoří vaši sexuální auru. Díky hormonům serotoninu, dopaminu a oxytocinu budete také dobře připravené na hravé flirtování. A kdo ví, třeba nějaká ta jarní láska opravdu klapne!

Partnerův sexuální doping

Podpořte libido svého protějšku úpravou životního stylu. Výsledek vás mile překvapí!

  • Dopřejte mu jídlo s podílem zinku: Zinek je minerál, který přirozeně zvyšuje hladinu testosteronu, a tím pádem podporuje i sexuální touhu. Dopřejte svému partnerovi jídlo s velkým podílem zinku. Jde zejména o ústřice, dýhová semínka, kešu ořechy, hovězí maso či lněné semínko.
  • Motivujte ho k posilování: Podle vědců návštěva posilovny zvyšuje nejen kondici, ale také hladinu testosteronu. Proto svého partnera motivujte několikrát do týdne k návštěvám fitka. Pokud nerad cvičí na veřejnosti, stačí, když udělá doma dřepy a bench press - zvedání větší činky vleže na lavici.
  • Bedlivě hlídejte jeho spánek: Dbejte na to, aby váš partner spal alespoň osm hodin denně. A to hlavně v době, kdy je noční odpočinek v té nejhlubší REM fázi - tedy od dvaadvaceti hodin do dvou ráno. Během této doby se vytvoří až sedmdesát procent z celkové produkce hormonu testosteronu.
  • Dejte mu ke svačině dýňová semínka: Kromě zmiňovaného zinku obsahují i hořčík - a to jsou dva klíčové minerály, které mají vliv na tvorbu hormonu testosteronu. Využijte toho a nasypte semínka na obloženou housku jako koření. Případně je můžete opražit jako snack nebo rozmixovat do smoothie. Při pravidelné zinkové kúře se libido (tedy i testosteron) navýší.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Jaro přeje naší touze. Jen ženy a muže rozpaluje trochu jinak

Hýčkání, jakmile se ho ženám dostane, budou opravdu spokojené, což se promítne...

Všimly jste si, že jste na jaře naladěné na lásku a toužíte po sexu více než obvykle? Víme, co za tím vězí.

31. března 2026

