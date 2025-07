K moři odjíždějí s kufrem letních šatů a srdcem plným nadějí. Myslí si, že našly osudového muže, jenž jim naplní život láskou, kterou doma nenašly. Jenže místo vztahu si často přivezou prázdné sliby a někdy i dluhy.

Fenomén „cestování za láskou“ se v posledních letech dotýká i řady českých žen. Upozorňuje na něj Anna Šafrová, majitelka cestovní agentury specializované na Egypt apod., která zná desítky takových příběhů. A to i z facebookových skupin o cestování do Egypta a dalších zemí, kam jí ženy pravidelně píší.

„Objevuje se to hlavně se začátkem sezony. Najednou mi chodí zprávy: potřebuji do Egypta, protože tam na mě čeká moje životní láska,“ popisuje. Jenže muži, kteří ženy okouzlí na pláži nebo přes internet, mají často jediný cíl – dostat se k jejich penězům.

Předstíraná romantika

Podvodníci se objevují jak v letoviscích, tak na sociálních sítích. Mívají výbornou intuici, umí odhadnout, která žena je osamělá, citlivá nebo prostě jen hodná. A pak rozjedou promyšlenou hru.

„Nejde o sex, ale o promyšlený útok na city. Jsou pozorní, starostliví, okouzlující a dávají ženě pocit, že je výjimečná a přitažlivá. Zkrátka jí nabízejí to, co s běžným českým mužem třeba nikdy nepoznala,“ vysvětluje Anna Šafrová a doplňuje, že v naprosté většině případů je to ale jen hledání cesty, jak z žen dostat peníze.

Jsou to manipulátoři, kteří mají podobné způsoby chování nacvičené do detailu.

Podle Anny Šafrové se tento jev netýká pouze Egypta. Stejná „romantická schémata“ se opakují také v Tunisku, Maroku, v některých oblastech subsaharské Afriky, například v Senegalu, kam ještě donedávna mířily z Česka přímé lety. Všude tam existuje určitá sorta mužů, pro které jsou turistky příležitostí k výdělku.

Často mají vztah s více ženami najednou. Vytvářejí kolem sebe síť opakujících se slibů i žádostí a postupně začnou z žen tahat peníze. Řeknou si třeba o nový telefon, aby si s ní mohli psát, nebo tvrdí, že jejich matka nutně potřebuje léky. Jindy žádají dárky, třeba hodinky, boty nebo značkové oblečení. A někdy jde i o cestu do Evropy.

„Mladší muži žádají o ruku. Starší už mají doma rodiny, které samozřejmě zapřou. Tyto ženy jsou pro ně jen zdrojem příjmů,“ dodává Anna Šafrová.

Oběti z různých vrstev

A nejde jen o určitý typ žen, týká se to mladých i těch velmi zralých, méně vzdělaných i vysokoškolaček. A nemusí být ani osamělé. Anna Šafrová zná i případ takové, která přijela s manželem a pak poslala rodinu zpět do Česka, jen aby mohla ještě pár dní zůstat v Egyptě se svým vyvoleným.

„Na vzhledu ani věku podvodníkům nezáleží. Důležitá je jen zranitelnost. Některé ženy jsou po rozvodu, jiné žijí v nefunkčním manželství. A pak se objeví někdo, kdo jim řekne, že jsou krásné, výjimečné a že bez nich nemůže žít.“

Touha po lásce zatemní úsudek i jinak velmi racionálním ženám. Zamilovaná žena často nevidí ani to, že přece není standard, aby se dvacetiletý cizinec ve vteřině absolutně zamiloval do sedmdesátileté Češky.

Podvodníci ale ženy neberou jako jednorázové oběti. Udržují vztahy i roky. Jsou ženy, které za „svým drahým“ jezdí několikrát ročně a stále doufají, že se jejich vztah posune. Nejde o nevinný flirt. Může to zničit život, připravit o peníze i důvěru.

„A přitom to celé začalo jen obyčejnou touhou po lásce,“ říká Anna Šafrová.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.