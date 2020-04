1. Dívejte se kolem sebe

Buďte všímaví ke svému okolí a upřímně se zajímejte o lidi kolem sebe. Nenechte se odradit jejich prvotní podezřívavostí. Jakmile uvidí, že to myslíte upřímně, vaši snahu ocení a budou za ni vděční. Nepotřebuje kamarádka třeba pohlídat děti, aby si konečně mohla odpočinout? A jak dlouho jste neviděli vaši sousedku v důchodu? Je v pořádku?

2. Pomáhejte nezištně

Za svou pomoc nic nečekejte. Dělejte to pro dobrý pocit, pro radost. Pokud vám někdo bude chtít opravdu poděkovat a vaši ochotu vám nějak vrátit, nebraňte se, ale nikdy to nevyžadujte.

3. Mějte se rádi

Buďte laskaví i sami k sobě. Starejte se o své zdraví i psychickou pohodu. Odpočívejte. Kvalitně jezte. A nezapomeňte se chválit!

4. Jděte příkladem

Není pravda, že sami nic nezměníte. Buďte odvážní! Pokud jsou ostatní k nějaké situaci slepí, vezměte iniciativu do vlastních rukou. Třeba svým činem někoho „probudíte“ a příště se vás najde víc, kdo podáte pomocnou ruku.

5. Změňte své vzorce chování

Zkuste vypnout autopilota a dělejte vědomá rozhodnutí. To, že jste dosud reagovali podrážděně, když vám prodavačka navážila špatně šunku, neznamená, že se tak musíte chovat nadále. Raději se párkrát zhluboka nadechněte.

6. Přestaňte soudit

Je jednoduché říct: „Může si za to sám. Má, co si zaslouží.“ Ale jste si tím opravdu zcela jistí? Nikdy přece nevíme, jak se daný člověk do nepříjemné situace dostal a zda se v podobné jednou neocitneme my sami.

7. Neporovnávejte se

To, že se na vás pošťačka neusměje, ještě neznamená, že se musíte také mračit. A soused zásadně nikoho nezdraví? Z toho nevyplývá, abyste taky přestali. Nesplývejte s davem. Naopak se kolem sebe snažte šířit pozitivní energii!

8. Buďte empatičtí

Zkuste se vcítit do pocitů druhého člověka. Jak mu asi je? Co by vám na jeho místě nejvíce pomohlo? Občas stačí jen povzbudivý úsměv nebo stisk ruky a druhému uděláte službu jako deset terapeutů.

9. Zůstaňte slušní

Všichni bohužel nejsou na stejné pozitivní vlně a možná se setkáte i s hrubým chováním. To ale nemusíte opětovat. Neztrácejte nadhled a nenechte se vyprovokovat. Pokud někdo chce šířit negaci, nesnažte se ho změnit a jednoduše (s úsměvem) odejděte.



10. Začněte v rodině

Před ostatními máme tendenci ukazovat tu nejlepší verzi sebe sama. Před těmi nejbližšími se občas přestáváme snažit a rupnou nám nervy. Zkuste být laskavější i za dveřmi svého domova. Můžete začít třeba tím, že se zbavíte „alergie“ na některé otázky, které vás vždy vytočí.