Láska kvete v každém věku. Stačí vědět, koho hledáte a mluvit otevřeně

Strávili jste svátky i závěr roku povětšinou sami a toužíte to změnit? Nechcete už být single, jak se dnes říká? Dali jste si (možná úplně tajné) předsevzetí, že si někoho najdete, třeba jenom na víkendové návštěvy kulturních akcí nebo výlety? Směle do toho, máte velké šance. Ti, kdo vztah nalezli, radí, co je třeba udělat.

Zkuste hobby i seznamku

Třiapadesátiletá Zuzana je sedm let rozvedená, má spoustu kamarádek a dospělou dceru, ale když o tom tak uvažovala, všichni kolem ní mají své rodiny, a ona je tudíž až za nimi. Začala zase snít o někom, kdo by tu byl pro ni a ona pro něj. „V práci jsme převážně dámský kolektiv, bylo mi jasné, že tam nikoho neobjevím,“ říká.

A tak na to šla od lesa. „Položila jsem si otázku, koho vlastně hledám. Nechtěla jsem žádného bábovku, vyhovoval by mi muž, který je aktivní, trochu sportuje. Proto jsem kapku změnila život, přestala se zaobírat jen prací a vnoučaty, přihlásila se do turistického oddílu, občas si šla zaběhat, tedy spíš popobíhat. Jela jsem se podívat i na cyklokros a závody v běhu na lyžích, prostě jsem vystoupila ze své komfortní zóny a objevila jiné skupiny lidí. Získala jsem navíc pár přátel a díky tomu jsem také poznala Tomáše.“ I on je rozvedený, a tak jsou už druhý rok spolu.

Jinak si vedla Jitka, které bude dvaašedesát. „Když se moje vnučka seznámila na internetu s úžasným klukem a už jsou zasnoubeni, zkusila jsem tam taky hledat. Samozřejmě, že jsem byla opatrná, ještě opatrnější než mladí. Je mi jasné, že se tam každý udělá lepší, i já jsem si tam dala hezčí mladší fotku,“ přiznává.

Po čase si začala víc psát s Pavlem. „Viděli jsme se až po několika měsících a na sbližování jsme nijak nespěchali, ale díky psaní jsme si uvědomovali, že si hodně rozumíme. A teď patříme k sobě.“

Vylaďte navzájem, co chcete

Ve zralejším věku člověk ladí zaběhlý životní styl, ale i zkušenosti. Často si nedělá žádné iluze. Romana, která zažila dva nedobré vztahy, teď bydlí s Milanem, je spokojená, ale nemaluje si to narůžovo.

„Je to můj bývalý spolužák, od konce základky už máme čtyřicet let. Dlouho jsme se neviděli, on zůstal na vesnici, kde jsme vyrůstali, já tam pak už jen jezdila za mamkou. Jednou mě napadlo u něj zazvonit a zjistila jsem, že je to zlomený člověk po těžkém rozvodu, s částečným invalidním důchodem a velkým bincem v domě. Nejdřív jsem mu začala pomáhat, uklidila, navařila, povzbudila. Zhruba po roce nám došlo, že k sobě cítíme víc, a tak jsem se k němu po vzájemné dohodě přestěhovala. Jestli spolu už dožijeme, to ani jeden z nás neví, a neplánujeme radši nic dopředu. Teď je nám dobře, on se postavil na nohy, ostatní je ve hvězdách,“ uzavírá vyprávění Romana.

Nejen ona doporučuje mluvit otevřeně o tom, co kdo od vztahu čeká a co si dál představuje. „Jestliže nějaká romantička očekává snubní prstýnek a její nápadník jen platonickou kamarádku na víkend, nebude to fungovat,“ pokyvuje Jana, která se už po ovdovění vdávat nechtěla a stačí jí přítel, co bydlí ve svém bytě.

„Richardovi to také vyhovuje, brát ani sestěhovávat se nechceme. Kamarádky mi říkají, že to je příliš málo, ale my jsme s přítelem takto v pohodě.“ Upřímnost ve vztahu je podle ní zásadní, a čím vyšší věk ti dva mají, tím by mezi nimi mělo být jasněji, i kdyby to znamenalo, že se k sobě nehodí.