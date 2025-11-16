Není důvod zůstat sám. Seznámit se zvládnete i v pozdějším věku

Láska se neptá na věk. Může přijít, ať je vám dvacet, padesát, nebo sedmdesát. Touha po blízkosti, doteku a porozumění je totiž stejně silná, i když už máte dospělé děti a ve vlasech šediny.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Možná je vám už hodně přes čtyřicet, děti žijí po svém a předchozí vztah je dávno uzavřený. Přesto máte před sebou ještě mnoho let, které nemusíte trávit o samotě. Kdo říká, že se i ve starším věku nemůžete znovu zamilovat a prožít vášeň, která člověku rozbuší srdce?

To, že máte už kus života za sebou, přece neznamená, že city vyhasly. Naopak, právě teď může být láska nejen silná, ale i naplňující, protože už víte, kým jste, co potřebujete a také co už rozhodně nechcete.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Láska v pozdějším věku umí být něžná i spalující zároveň, protože stojí na zkušenosti a na vědomí vlastní hodnoty. Ale stejně, když se objeví, dokáže překvapit svou silou a tak připomenout, že vášeň nemizí s věkem, ale teprve až tehdy, kdy to skutečně vzdáme.

Doby, kdy se lidé ve středním věku báli začít znovu s ohledem na společnost, jsou pryč. Tak proč se znovu nezamilovat?

Kde lásku hledat?

Najít lásku dnes neznamená čekat jako v mládí, až vás někdo vyzve k tanci na zábavě nebo osloví na ulici. Svět se změnil a s ním i způsoby, jak se lidé poznávají. Zatímco dřív vznikaly vztahy přirozeně jen v práci, ve škole nebo mezi známými či ve společnosti, dnes se život přesunul i do virtuálního prostoru.

Seznamky a sociální sítě se staly místem, kde se lidé setkávají, a i když to může na první pohled působit neosobně, právě tam často vznikají pevné vztahy. Důležité je nebát se zkusit něco nového, i když vám technologie nejsou vlastní. Láska se totiž neptá, jestli umíte zacházet s aplikací, ale jestli jste připraveni někoho si pustit do života.

Vedle internetu se ale vyplatí vyjít i mezi lidi, třeba na kurz vaření, do turistického oddílu nebo na kulturní akce. Nové vztahy se často rodí právě tam, kde člověk dělá to, co ho těší, a kde může být přirozený.

Někdy vás ale určitě přepadne nejistota, jestli o vás vůbec někdo bude stát. Jestli zralí muži nedávají přednost mladším ženám nebo jestli ve vyšším věku ještě vůbec existují nezadaní, kteří stojí o nový vztah. Takové pochybnosti jsou přirozené, zvlášť pokud jste byli dlouho sami nebo máte za sebou zklamání. Pravda je, že nezadaných ve vyšším věku je víc, než si myslíte. Jen se často drží v ústraní a mají stejné obavy jako vy.

Jak ale poznat, že je někdo opravdu volný a že má zájem právě o vás? Na to první se můžete jednoduše zeptat. A na to druhé platí stejná pravidla jako kdysi – když má o vás někdo zájem, chce být nablízku. Dnes se to může projevit jinak než dřív. Napíše zprávu, zavolá, sdílí s vámi své zážitky, ptá se, jak se máte. Zájem se prostě pozná.

A pokud si nejste jistí, proč se nezeptat přímo? Není důvod čekat, protože čas běží rychleji, než byste si přáli.

Společný život a svatba

Když se láska po letech znovu objeví, přináší kromě radosti i otázky velmi praktické. Budete spolu bydlet, nebo si necháte každý svůj prostor? Jste zvyklí na své zázemí, svůj denní stereotyp a ne vždy máte chuť to měnit. Zralé páry si často volí model, kdy zůstávají každý ve svém bytě a tráví spolu čas podle potřeby, bez pocitu, že musí všechno slučovat. Jiní naopak touží po společném domově, kde se probouzejí vedle sebe a sdílejí každodennost.

Výhodou pozdější lásky je, že máte z čeho vycházet – víte, jak chcete žít, máte finanční jistoty a umíte otevřeně mluvit o tom, co vám vyhovuje. Vztah pak nestojí na závislosti, ale na dobrovolnosti. Dva lidé jsou spolu, protože chtějí, ne proto, že musejí. A právě to dává jejich soužití lehkost, kterou si v mládí snad ani neuměli představit.

Možná vás po několika letech vztahu napadne, jestli by nebyl vhodný sňatek. Tentokrát by ale nešlo o symbol začátku společného života, jako tomu bylo kdysi, když jste plánovali rodinu a děti. Teď by manželství bylo spíš potvrzením blízkosti, kterou už jste si vybudovali.

Zároveň má i praktický význam – díky němu se můžete dozvědět o zdravotním stavu partnera, pokud by byl v nemocnici, a po jeho smrti máte nárok na dědictví nebo vdovský či vdovecký důchod. To všechno jsou věci, které se vyplatí promyslet bez romantických představ, ale s rozvahou. Majetek je dobré ošetřit předmanželskou smlouvou nebo závětí, aby bylo jasné, že například vaše děti z předchozího vztahu budou dědit podle vašich přání.

Zralá láska není o okázalosti, ale o jistotě, kterou si dva lidé navzájem poskytují, o vědomí, že mají po svém boku někoho, komu na nich záleží a kdo s nimi chce zůstat bez ohledu na věk.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?

ilustrační snímek

Zdá se vám někdy, že vaše děti mluví cizí řečí? Pokud u vás doma padají výrazy jako „skibidi toilet“, „rizzovat“, „aura points“ nebo „six-seven“, máte čest se slangem generace alfa. Náš slovníček vám...

Příběh Karla: Moje žena se zamilovala do sportu, já ani děti ji už nezajímáme

Ilustrační snímek

Nikdy jsem si nemyslel, že to řeknu, ale začal jsem nesnášet sport a když se řekne zdravý životní styl, tak se mi navaluje. Může za to moje žena, která se těsně před čtyřicítkou totálně zbláznila a...

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

Sedm zvláštních trendů v randění, které se můžeme naučit od generace Z

Ilustrační snímek

Znáte termíny soft launching, breadcrumbing nebo micro-romance? Jde o trendy v randění generace Z, která je ve virtuálním prostoru jako doma. Některé z nich mohou inspirovat i starší ročníky. Ač to...

Vztah v pavučině lží. Karolíně dělá vrásky nevěra, Hedvice vtip na seznamce

Ilustrační snímek

Lhát se sice nemá, ale někdy se to v životě tak semele a člověk se do nepravdy zamotá tak, že je těžké najít cestu zpět. To se také stalo Hedvice a Karolíně, které pustily lež do svého vztahu a nyní...

Není důvod zůstat sám. Seznámit se zvládnete i v pozdějším věku

Ilustrační snímek

Láska se neptá na věk. Může přijít, ať je vám dvacet, padesát, nebo sedmdesát. Touha po blízkosti, doteku a porozumění je totiž stejně silná, i když už máte dospělé děti a ve vlasech šediny.

16. listopadu 2025

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

16. listopadu 2025

Vepřové kotlety na zelenině

Vepřové kotlety na zelenině
Recept

Střední

90 min

Maso chutná nejlépe pečené na kořenové zelenině.

Horoskop pro každé znamení na 47. týden roku 2025

Ilustrační fotografie

Advent už je téměř za dveřmi! Jak prožijeme následující týden podle hvězd? Berani, vy už začnete organizovat setkání a večírky. Pozor, ať to nepřeženete s alkoholem. Váhy, přepočítáte si peníze a...

15. listopadu 2025

Smích jako nejlepší lék. Pomáhá zmírnit stres, zhubnout i posílit srdce

Ilustrační snímek

Podle odborníků má deset minut smíchu stejný efekt jako dvě hodiny spánku. A to není všechno! Má ještě spoustu dalších zdravotních benefitů. Přečtěte si, s čím vším vám může smích pomoci.

15. listopadu 2025

Zapečené palačinky

Zapečené palačinky
Recept

Lehké

45 min

Extra jednoduché a extra dobré. Pochutnejte si na kakaových palačinkách s tvarohovou náplní.

Tomáš Arsov otevřeně o životě s bolestí

Komerční sdělení
První operaci podstoupil v jednom roce, teď ho čeká třináctá. Tomáš Arsov...

Známý kadeřník a odborník na vlasovou péči Tomáš Arsov má za sebou dvanáct náročných operací nohou – a na podzim ho čeká už třináctá, která by měla být konečně poslední. Narodil se s vrozenou...

14. listopadu 2025

CUPRA představila nového člena kmene: režiséra Jiřího Mádla

CUPRA představila nového člena kmene: režiséra Jiřího Mádla.

Novým členem Kmene CUPRA se stal renomovaný český herec, režisér a scénárista Jiří Mádl, kterého budou řidiči potkávat na silnicích za volantem modelu CUPRA Terramar VZ.

14. listopadu 2025  12:26

Chlad, který léčí a prospívá pleti. Propadněte kryoterapii

Chlad a led mohou mít na naši pokožku překvapivě příznivé účinky. Pomáhají...

Cítíte se unaveně, připadáte si opuchlá nebo máte podrážděnou pleť? Kryoterapie dokáže rychle zklidnit, zvýraznit kontury a nastartovat regeneraci buněk. A to všechno v podstatě na počkání.

14. listopadu 2025

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

14. listopadu 2025

Pečený králík na paprice s fenyklem

Pečený králík na paprice s fenyklem
Recept

Lehké

150 min

Pečený králík, kterého si oblíbíte díky jednoduché přípravě.

Chuť Jadranu v lahvi: prémiový gin z pobřeží

Komerční sdělení
Chuť Jadranu v lahvi: prémiový gin z pobřeží

Prémiový gin vznikající na adriatickém pobřeží, inspirovaný životním stylem a přírodou Jadranu. Idylická krajina mezi drsnými horami a azurovým jadranským pobřežím vyzařuje nadčasové kouzlo, svobodu...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.