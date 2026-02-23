Ano, říká se, že láska je ten nejlepší omlazovací krém, který existuje. A asi na tom něco bude, protože když jste zamilovaní, jste prostě krásní!
Za touhle proměnou stojí hormony, konkrétně oxytocin, dopamin a endorfin, které báječně okysličují, prokrvují i vyhlazují pleť. A výsledek? Vypadáte mladší, máte červenější tváře, lesklejší rty a zářivější úsměv... A to vše navíc úplně zadarmo!
Láska kvete v každém věku. Stačí vědět, koho hledáte a mluvit otevřeně
Samozřejmě, že tenhle zázrak nepadá z nebe. Záludností lásky je fakt, že si ji nemůžete naplánovat, koupit ani jinak „pojistit“. Přichází nečekaně a hlavní roli v ní hrají chemické procesy ve vašem těle.
Mezi důležité detektory vašeho milostného výběru patří nos. Tenhle čichový orgán totiž rozhodne, jestli vám partner voní, nebo nevoní. Když nos muže schválí, přichází na řadu mozek, mozek který hned vyrábí látky na podporu euforie.
A pak už to půjde ráz naráz. Začnou se vytvářet hormony dopamin a noradrenalin, které jen podpoří vzrušení a zapříčiní „motýlky v břiše“. Všechno vypadá ideálně, jak se ale říká - není duše bez těla a naopak, a proto při výběru vaší „polovičky“ sehrává roli i věk, povaha, žebříček hodnot a zkušenosti.
Podívejte se, jak milujete v různých etapách svého života.