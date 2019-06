Žárlivost má dvě tváře. Říká se, že pro kvalitní partnerské soužití je špetka žárlivosti potřeba, je údajně peprným kořením každého vztahu. Je ovšem potřeba si uvědomit, kdy ještě žárlení je zdravé, a kdy jde o závažný problém. Není to tak těžké. Pokud se každý den potýkáte s utkvělou a sžírající myšlenkou, že vás partner podvádí, máte velký problém. Musíte s tím začít něco dělat! Žárlivost sice nedokážeme zcela vyléčit jako chřipku, bohužel, existují však metody, jak destrukční představy eliminovat.

Uvědomte si, jak trapná jste

Možná to zní tvrdě, ale probírat doma odpadky, jestli tam neměl jinou, zatímco jste byla v práci, kontrolovat jeho auto a hledat důkazy, vyptávat se přátel, nebo ještě hůře, lézt mu do telefonu, je ubohé. K tomu se nikdy nesmíte snížit. Jestli vás žárlivost dostala až sem, máte dvě možnosti. Kousnout se, začít mu konečně věřit, nebo vyhledat pomoc. Nebojte se, není nic špatného na tom, chodit k psychologovi. Chorobná žárlivost může během pár sezení s terapeutem zmizet. Je nesmírně důležité si uvědomit, že máte potíž a řešit ji. Když tak neučiníte, “krásně” si tak zničíte život a nikdy ve vztahu šťastná nebudete.

Začněte u sebe

Dle odborníků je žárlivost znakem nízkého sebevědomí jedince. Musíte se začít mít ráda. Vždy budou kolem vás ženy krásnější, hubenější, chytřejší, s tím nic nenaděláte. Hlavně se s nimi nesrovnávejte. Uvědomte si, že jste, stejně jako ony, skvělá. Sepište si seznam věcí, které jsou na vás hezké. Klidně se zeptejte kamarádek, co na vás mají rády a oceňují. Budete překvapená, kolik kladných vlastností, o kterých jste možná ani nevěděla, máte. Není na škodu rozepsat i ty negativní, na těch zapracovat. Začněte o sebe více pečovat. Zajděte si na kosmetiku, zaplaťte si permanentku na oblíbenou jógu, zkrátka, naučte se v první řadě rozvíjet své já, které je báječné!

Zamyslete se, je on je ten pravý?

Ač ho milujete, nemusí jít o lásku vašeho života. Zvláště v případě, kdy druhý ví, jaký problém máte a neustále vám dává důvod k žárlivosti. Zde je ale těžké posoudit, kdy vám škodí on, kdy si škodíte sama. To už je na vašem úsudku. Jestli jste ho ale požádala, aby vám dal vědět, kdy přijde po posezení s kamarády domů, on tak neučiní, dorazí až k ránu, ještě je uražený, když jste naštvaná, je něco špatně.

Neuhánějte partnera

Když se do mysli dostane červíček pochybnosti, je zle. Snažte se ho vždy ukočírovat. Nedat mu prostor, aby rostl a sílil. Najděte si zálibu, která odpoutá vaše myšlenky. Některé ženy začnou uklízet, jiné se pustí do pečení, někdo si jde zaběhat. Ať už to bude cokoliv, nesmíte dát emocím průchod a začít bombardovat partnera SMSkami, telefonáty s otázkami typu - kde zase je, co dělá, atd. Ač zprvu může být přítel tolerantní, protože ví, jaká jste žárlivka, shazujete sebe a postupem času zničíte milovaného. A ne, nemáte na to jako jeho partnerka právo! Tím se totiž ženy často uklidňují. Pokud chytnete podezření, které neodchází, naopak nabývá, zeptejte se ho. Z jeho reakce už poznáte, jestli máte pravdu či nikoliv.

Nevracejte se do minulosti

Chorobně žárlivé se stáváme po nepěkných zkušenostech z dřívějších vztahů. Možná jste žila s nevěrníkem, ale ta doba je už pryč. Nesmíte dovolit, aby vám minulost ničila přítomnost. Každý muž je jiný. I když se současný partner otočí za hezkou ženou, neznamená to, že vás podvádí. Stejně tomu je u lehkého koketování se servírkou. Muži takoví jsou. Potřebují si zvyšovat sebevědomí, rádi se podívají na hezké ženské tělo. Nastavte si v hlavě jedno důležité pravidlo - nepátrejte! Pokud je vám polovička nevěrná, stejně se to dříve, nebo později dozvíte. Je ale zbytečné se neustále trápit utkvělými domněnkami.