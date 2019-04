NEpomlouvejte jeho přátelé

Možná se vám nezamlouvá kamarád, se kterým vaše láska chodí na pivo. Pravděpodobně je vám trnem v oku i nějaká z jeho kolegyň. Ať tak či onak, vyhněte se nevhodným komentářům. Tím, že budete přítelovi přátelé pomlouvat, si sympatie partnera nezískáte. Je to přesně naopak. Budete za zlou drbnu. A jak je známo, muži takové ženy bytostně nesnášejí. Mnohem lepší bude, když nasadíte při další příležitosti úsměv a pomyslíte si své. Buďte milá i při osobním setkání.

NEpřipomínejte mu hříchy z minulosti

Pokud jste drahé polovičce odpustila nevěru, nevracejte se k ní. Ano, je to velmi těžké, víme. Ne nadarmo se říká - odpustíš, ale nezapomeneš. Vy se však musíte pokusit křivdu překousnout. Když mu nevěru budete neustále předhazovat, je pravděpodobné, že vás brzy opustí, udělá to znova. Jistě byste se také necítila dobře, kdyby partner na vás neustále vytahoval něco, co jste již vyřešili. Ve slabších chvílích si uvědomte, za kým se vrací, vedle koho se probouzí, … Hlavně si nesmíte říkat, že jste špatná vy. Tak to není! S vámi to nemá nic společného. Na druhou stranu popřemýšlejte, zdali není něco, co by šlo ve vztahu zlepšit. Může se jednat o málo sexu, nedostatek pozornosti z vaší strany, atd.

NEžárlete

Většina z nás má tendence žárlit. Na vině je nedostatek sebedůvěry, což je smutné. Vybral si vás, takže k vám jisté sympatie chová. Nekažte si to hloupými, především pak zbytečnými průpovídkami. To, že se otočí za jinou sukní, je naprosto normální. Veškeré tyto ryze mužské věci berte s nadhledem. Žárlivé stíhačky nejsou ani trochu atraktivní. V jeho očích stoupnete, když všechny tyto nepodstatné věci přejdete. A dámy, začněte si více věřit. Pánové tvorstva milují sebevědomé ženy.

NEbuďte mu vždy po ruce

Další z nešvarů, který s oblibou děláme. Jakmile se zamilujeme, celý náš dosavadní život uzpůsobíme tak, abychom mohly trávit většinu času s novým miláčkem. Zpočátku je to v pořádku, ale i tak si ponechte své koníčky. Naprostá oddanost není na místě. Pánové navíc preferují ženy, které mají vlastní zájmy. Velké plus získáte i tehdy, když mu řeknete ne na předem domluvenou věc. Muži jsou lovci a vy najednou nebudete ta poslušná, která vždy na jeho zavolání přicupitá. Uvidíte, jak se najednou bude snažit. V hlavě mu totiž bude vrtat, co ta změna. Pamatujte, že to ale nesmí působit jako záměr, i když tomu tak je.

NEurážejte se

Řekl něco nemístného, zapomněl na vaše narozeniny? Nic se neděje. Ač vás to mrzí, dělejte, že nic. Urážením a tichou domácností nic nezískáte. Hlavně tehdy, kdy je to až moc často. Zkuste se zamyslet, jak by bylo vám v jeho kůži. Když už budete mít potřebu mu danou věc vytknout, řekněte mu, jak vás to mrzí. Přidejte pohled raněné srny. Podstatné je ale komunikovat! Ideální bude těmto věcem přecházet. V praxi to znamená připomínat mu všechny důležité termíny jako jsou výročí, narozeniny, první sex, první pusa, prostě vše, na čem vám tolik záleží. Oba tak budete spokojeni.

A co dále NEdělat?