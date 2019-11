Nevnucujte se

První pravidlo je nesnažit se zalíbit za každou cenu. Pokud vás od samého počátku potomek/potomci nesnáší, jemným hláskem a neustálou pozorností ničeho nedosáhnete. Zbytečně mrháte vlastní energií.

Nechtějí od vás večeři? Ukažte, co nabízí lednička, ať se obslouží samy. Nestůjte nad nimi jako vězeňský dozor. Nestarejte se, zdali mají hlad. Ony si poradí. Když ukážete, že si z nich nesednete na zadek, uděláte nejlépe.

Nepropadejte panice. Pokud vydržíte pár týdnů „pekla“, vyhrajete.

Nenechte se urážet

Není na vás, abyste drobotině vysvětlila, jak se věci ve vztahu vy - jejich otec - jejich matka mají, to je starost rodičů. V případě, kdy se chovají jako hulváti, řekněte stop. Ukažte, že si od nich nenecháte vše líbit. Zapomeňte ale na fyzické tresty, to by neskončilo dobře. Místo toho polkněte zlost, nasaďte úsměv a dělejte jakože nic, tím je totiž parádně naštvete.

Nikdy před malými záškodníky nebrečte ani neutíkejte pryč. Ukážete tak svou slabost, čímž jen “nabijete” jejich zbraně. Poznají vaši slabinu, na kterou budou mířit častěji.

Starší děti umí pěkně zatopit, ale často je s nimi i lepší domluva.

Nesnažte se být matkou ani kamarádkou

Buďte ve společnosti dětí neutrální. Nepřehánějte to s péči, nechtějte být za každou cenu osobou blízkou, prozatím. Zapomeňte také na přehnané projevy lásky s partnerem. Snadné časy vás rozhodně nečekají, obrňte se trpělivostí.

Když si budete držet mírný odstup, uděláte nejlépe. Nechte přítele vyrazit s dětmi samotného například do kina, celodenní výlet, atd. Alespoň získáte chvilku sama pro sebe a drahá polovička bude mít ideální podmínky s ratolestmi promluvit.

Zatím vás odmítá, smiřte se s tím. Ono to ratolest brzy přejde, jen zkouší, kam může zajít. Protějšek by měl umět zasáhnout.

Koupená láska

Dárečky na děti platí. Věc všeobecně známá. Jenže tím ničeho nedocílíte. Maximálně rozohníte jejich matku. Pravděpodobně začnou doma poukazovat na to, že u tatínka se mají lépe. A vy nesmíte s bývalkou partnera soutěžit, naopak, obě domácnosti by měly ctít přesně určená pravidla. Jen tak lze vycházet v klidu a míru.

Bez obav vyrazte na holčičí nákupy, ke kadeřníkovi, nebo do zábavního parku, nicméně nedělejte z toho pravidelnou rutinu.

Přirozená oblíbenost je mnohem lepší než ta vykoupená.

Jasné mantinely

V tomto bodě je důležitá partnerská souhra. Je totiž potřeba se domluvit na jistých pravidlech. V případě, kdy jste s jeho dětmi na ostří nože, hraje on důležitou roli. Měl by stát na vaší straně, nepodléhat nářkům potomků, protěžovat je.

Jakmile ratolesti odmítají pomoci s úklidem po obědě, měl by vstát, pokárat je a všichni společně byste následně měli uklízet. Nechtějte ale po něm, aby vás dětem nutil. Naopak se o ně, i přes odpor, zajímejte. Zjistěte, co mají rády, jak si je nenásilně získat.