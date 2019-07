Řekněte mu, jak se věci mají

Nikdy nezapírejte váš současný stav. Prozraďte dotyčnému, že jste vdaná, s partnerem spokojená, nehodláte na tom nic měnit. Hlavně buďte upřímná, mluvte na rovinu! Nenaznačujte, jak je ženám blízké. Prostě to vypusťte na plnou pusu. Muž by měl pochopit, že jde jen o nezávaznou zábavu. Uvidíte, jak se k tomu postaví. Když s vámi bude nadále laškovat, hrajte s ním onu hru. Flirtování je totiž skvělým prostředkem ke zvýšení ženského sebevědomí, což se odrazí i ve vztahu.

Důkladně zvažte, kam románek necháte zajít

Jsou dámy, kterým nevadí pustit si cizího muže blíže k tělu. Jenže pak jsou zde ty, jež mohou následně mít výčitky, které je vnitřně sžírají. Jestli nevěru vnímat jako něco odporného, určitě se do větších akcí nepouštějte. Zůstaňte pouze u úsměvů, povídání si a letmých dotyků. Takové koketování se stane příjemnou vzpruhou pro vaše vnitřní já, zlepší také vztah, i ten dlouholetý, stereotypní.

Pokud jste partnera podvedla, litujete toho, zapomeňte na to. Už se stalo, zpět to nevezmete. Nechcete si přeci zničit vztah kvůli jedné chybě...

Pozor na to, co o sobě řeknete

Dnešní internetová doba je v ohledu na soukromí nepřející. Není nic těžkého zjistit, jak žijete. Zvláště tehdy, kdy intenzivně sdílíte střípky svého života na Facebooku. Nikdy tedy dotyčnému neprozrazujte příjmení. Lehce paranoidní ženy si mohou vymyslet také falešné jméno. Je tak minimální šance vás dohledat na sociálních sítích. Někteří muži jsou v tomto směru horší, než ženy. Neohrozte prozrazení letního románku, buďte opravdu obezřetná. Nebo snad chcete, aby na vás “neznámý” čekal před domem s bonboniérou a pugétem růží?

Nedávejte mu telefonní číslo

Chcete, aby dovolenkový románek pokračoval dále? Proč ne, ale držte zpočátku emoce na uzdě. Nenechte se opít chvilkový poblouzněním. Některým ženám totiž po příjezdu domů dojde, jakou hloupost udělaly. Následně se obávají, kdy se letní flirt ozve, aby si toho nevšiml partner. Jsou z toho zbytečně ve stresu, což se podepíše na vztahu, často se tak nevěra propálí. Od dotyčného si tedy kontakt vezměte, ale to je vše. Řekněte mu, že se ozvete vy. Uvidíte, zdali tak učiníte, nebo nikoliv.

Buďte opatrná, kde něžnosti provádíte. Svět je malý...

Žádné fotky ani videa

V milostném pobláznění dokážeme udělat věci, kterých bychom jinak nebyly schopné. Při milostných hrátkách s neznámým si dejte zatracený pozor, aby nebyl někde skrytý telefon s režimem nahrávání. Nepořizujte ani žádné snímky. Možná si říkáte, jak dětinské to je, pro dospěláky nemyslitelné, ale mýlíte se. Spoustě žen se obdobné letní hrátky zatraceně nevyplatily. Vyděračů, psychicky labilní jedinců, pánů, co nezvládnou odmítnutí, běhá po světě mnoho, umí se pořádně mstít, myslete na to!