Žádné přehnané cíle

Vůbec největší chybou jsou nadsazené požadavky na vlastní vůli, která nám většinou chybí. Zakázat si úplně sladké, když ještě včera jste snídala vánočku, odpoledne spořádala mísu cukroví, jenž jste zapila sladkou kávou, je vážně nesmysl. Budete se jen trápit. Tímto způsobem, nechceme vás podceňovat, pravděpodobně své předsevzetí rozhodně dlouho plnit nevydržíte.

Jděte na to pomalu. První měsíc si naplánujte den po dni. Postupně ubírejte bonbon po bonbonu, berte to jako metaforu. Jestli chcete zapracovat na postavě, udělejte si harmonogram, jak budete postupovat. Zprvu cvičte jednou, maximálně dvakrát týdně. Nevrhejte se do formování těla po hlavě. Ona taková svalová horečka je velmi nepříjemná, co je ale nejhorší, odradí vás od další sportovní činnosti.

Mít zdravější životní styl by mělo být jedna z hlavních předsevzetí.

Předsevzetí pro lepší život

Bloudíte svým životem, nemůžete najít ten správný řád? Nový rok je ideálním časem s tím začít něco dělat. Zaměřte se na dobré skutky. Ty přinášejí tolik potěchy, a to nejen vám, ale také ostatním. Alespoň jednou měsíčně vyrazte do útulku vyvenčit opuštěného chlupáče. Cestou nakupte pár dobrot i pro ostatní chudáčky. Jestli vás zvířátka neberou, jistě vaši pomoc uvítají někde jinde.

Začněte pracovat na změně nitra. Zamyslete se, co vás na sobě samotné nejvíce štve. Pomalu vlastní neduhy začněte odbourávat. Už nechcete být tou, co svůj protějšek neustále komanduje? Odpusťte si zbytečné narážky, tu a tam polkněte možná vhodnou připomínku. Nechte partnera žít VLASTNÍM životem. Uvědomte si, že opravdu nejste jeho matka, abyste mu neustále říkala, co má a nemá dělat.

Pomáhat těm, na které osud zanevřel je záslužná činnost.

Naučte se radovat z maličkostí. Protože v současnosti lidé mají všeho požehnaně, ničeho si neváží, proto se ze životů dnešní populace vytrácí štěstí. Dejte si slib, kdy každý den za něco poděkujete. Více se osobně scházejte s přáteli, rodinou, zkrátka všemi, které milujete.

A v neposlední řadě začněte mít ráda sama sebe. Vážit si vlastní osoby je základním pilířem harmonie a míru na duši. I když máte kilogramy navíc, vlasy jemné, pleť problematickou, prsa malá, krátké nohy, atd., jistě ve vás je něco krásného. Najděte to. Pokud budete v koncích, kadeřník, make-up artista, stylista, případně terapeut, vám budou nápomocni. Navíc taková proměna se podepíše nejen na psychické kvalitě bytí, ale také se zlepší vztahy s muži. Investice je to tedy k nezaplacení.

Za krásnější postavou se můžete podporovat s kamarádkami. Budete se navzájem motivovat.

Na co nezapomínat?

Odměňujte se! Jakmile se vám podaří sebemenší krůček k vašemu předem vytyčenému cíli, udělejte si něčím radost. Rozhodně se nejedná o vyhozené peníze, ba naopak. Činíte tak ve vlastní prospěch. Klidně v náročné cestě za splněným předsevzetím vytyčte několik etap. Za každou z nich si dopřejte drobnou potěchu. Jen tak se vám podaří splnit to, po čem tak dlouho toužíte.