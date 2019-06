Možná máte ve svém okolí ženy, které v ničem nevynikají, vlastně ani nejsou moc vidět, přesto se cítí šťastné. Doporučovat jim, aby zapracovaly na svém sebehodnocení, je zbytečné, ony si zkrátka svůj život dokážou užít po svém. Ale ruku na srdce, kolik je takových spokojených žen, jimž nevadí, že se v jakémkoli vztahu ocitají na druhém místě?



Třeba na to nemám

„Pracuju jako účetní v jedné nadnárodní korporaci už pěkných pár let. Zkraje jsem si říkala, že mě postup nemine. Ale čas běží, a já pořád sedím na stejné židli. Možná si za to trochu můžu sama, první návrh na povýšení jsem odmítla. Nepřipadala jsem si profesně ještě tak zdatná a byla jsem na štíru s angličtinou, bez níž to nešlo. Asi jsem se i bála změny. Zkušenosti přibývaly, strach opadl, jenže volné místo šéfky jaksi nebylo. Jednou mě přeskočila mladší, ráznější kolegyně, podruhé se slučovaly dvě divize a ze dvou vedoucích zůstala jedna… Pořád se něco dělo, jen ne v můj prospěch. Párkrát jsem o sebe zkusila zabojovat, a bez výsledku. Jednou mě můj nadřízený shovívavě vyslechl, a nakonec dal přednost kolegovi, podruhé mě náš ředitel pobočky sice zařadil do konkurzu, ale místo jsem stejně nedostala. Ani nevím proč, raději jsem se neptala. Dost možná to na té jedné židli doklepu až do penze. Upřímně, nechce se mi hledat jinde, přece jen jsem tu zvyklá,“ říká Jitka, které je 48 let.

Rády byste se prosadily? Pak v první řadě musíte skutečně chtít a nenechat se odradit neúspěchy, což je přirozenou reakcí. Protože jakmile se dvakrát třikrát „spálíte“, začnete o sobě a svých přáních pochybovat. A ta potvora podvědomí říká - hm, no tak to zkus, ale asi to zase nevyjde. Což je totéž, jako kdybyste před sebe postavily několikametrovou zeď, na níž se máte vyšplhat, a obejít v žádném případě nejde. Šance na její zdolání jsou přece tak malé...

Ale že jste si ji kdysi před sebe samy postavily, to už nevíte. V této souvislosti se hodí připomenout jedno moudro: Největším nepřítelem v prosazování našich záměrů není naše okolí, ale my samy. Nemá smysl říkat si, že vy jste se tak snažily a výsledek nikde, kdežto těm druhým jde všechno jako po másle. Že by to bylo šťastnější povahou? Ostřejšími lokty? Větší vyřídilkou? Spíše to bude tím, že oni mají tah na branku a skutečně usilují o to, co opravdu chtějí, a není nic, co by je od jejich cíle dokázalo odradit. A když se to nepovede, zkusí to znovu. Možná také neočekávají předem komplikace, a tím si zbytečně nestaví bariéry, jež by musely zdolat. Jedna z dobrých rad tedy zní – chtějte, nevzdávejte se a hlavně vytrvejte.

Dokazuju, že za to stojím

„Než se narodil mladší bratr, byla jsem jediným miláčkem v rodině. Pak se to změnilo. Tedy já měla pocit, že pořád musím bojovat o přízeň rodičů. A také babiček a vlastně celého světa, který si více všímal toho malého špunta.

Vlastně mě to motivovalo k tomu, abych byla lepší jinde; vrhla jsem se na studium a pak na budování kariéry. Akorát s těmi chlapy mi to pořád nevychází. V práci jsem možná trochu pes, tam nikomu nic neodpustím, ale také nikoho neprotěžuju a myslím, že jsem k lidem spravedlivá. Zato doma si připadám jako malé dítě, které musí o svou lásku pořád bojovat. Vždycky jsem si svých partnerů trochu víc hleděla, nemůžu ovšem říct, že by mi to některý vracel v dobrém. Zhoršilo se to ještě poté, co mi první manžel zahnul s jednou paní, podotýkám, byla starší. Nechápala jsem, jak je to vůbec možné. Já ho tolik milovala, tak moc jsem se snažila… Ve druhém manželství jsem přidala, a výsledkem bylo, že se ze mě stal podpantoflák v sukni. Partnerovi jsem neustále dokazovala, jak o něj stojím, jak si ho vážím, jak k němu vzhlížím. A on si našel jinou. Vaška, to je moje současná známost, jsem si už raději nevzala. Nevím, jak dlouho náš vztah vydrží. Taky mám někdy dojem, že se poohlíží jinde, asi bych si ho měla ještě více hýčkat,“ přemýšlí téměř čtyřicetiletá Adéla.

Hodně „dospělých“ problémů začíná v dětství, výsledkem je pak nízké sebehodnocení. Někdy ve všech oblastech vztahů, jindy jen v jedné. Ženy, které jako děti měly pocit, že si lásku musí zasloužit, se i v dospělosti v partnerských vztazích zpravidla více snaží. Někdy až tolik, že láskou a péčí toho druhého dusí. Jiné volí taktiku být co nejvíce submisivní, ale ani to není správná cesta. Když pořád někomu dokazujete, že si zasloužíte své místo na slunci, patrně ho svým chováním dříve či později unavíte. A že takové ženy bývají úspěšné v práci? Ta jim kompenzuje to, čeho se jim nedostává doma.

Tak strašně hodná, až to bolí

„Nejsem zrovna průbojný typ. Do ničeho se nemíchám, nikoho neprosazuju, zbytečně se nehádám, nikam se netlačím. Někdy mi mamka v legraci říká, že snad ani nejsem jejich, ona sama je poměrně rázná, táta zase kliďas, a klape jim to. Nevím, kde se ve mně ta ušlápnutost vzala. Rodiče mě i bráchu vždycky zdravě podporovali, jenže zatímco u bratra se jim to povedlo, já se neumím prodat. Nikdy jsem nebyla lvice salonů a kdyby mě na zábavě před lety manžel nevyzval k tanci, asi bych zůstala sama. Manžel je dominantní a naše děti jsou po něm. Kdyby mi spolužačka ze střední nenabídla lepší místo u sebe ve firmě, patrně bych nikdy nenašla odvahu ke změně. A když mi kamarádka řekne, jde se nakupovat, tak se prostě jde, přestože bych se raději viděla na procházce v lese. Vždycky jsem ty druhé dobíhala, podřizovala se jim. V mládí jsem si to tolik neuvědomovala, teď mi to vadí. Připadám si neschopná, vždycky jsem ta druhá,“ svěřuje se 44letá Lidka.



Málokdo je se sebou spokojený po celý život. A zatímco v mládí se neschopnost prosadit se nezdá být tak fatální (času je dost), s přibývajícími léty může plíživě podrývat vaši víru v sebe sama, až si začnete připadat méněcenná. Jak z toho ven? Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat a vypořádat se se všemi nepříjemnými pocity. Nízká sebedůvěra vám bere energii a nadšení zkusit i to, co byste patrně s přehledem zvládly, jenže pro věčnou obavu a přehnanou opatrnost se do toho raději ani nepustíte. Co vám v boji se svým nízkým sebehodnocením pomůže? Uvědomte si, v čem jsou vaše silné stránky, v klidu se nad nimi zamyslete a klidně si je napište. Pečujte o sebe minimálně tak dobře jako o ostatní a zaměřte své síly na to, v čem je váš potenciál. Věřte si a přestaňte si dělat těžkou hlavu s tím, co nemůžete ovlivnit.