Žádné hádky i žabomyší války. Jak poznat, že je rozvod na spadnutí

Možná se vám to honí hlavou už nějakou dobu, ale máte strach, nevěříte si anebo se prostě necháváte přesvědčit okolím, že v každém vztahu to někdy zaskřípe a vy byste v něm měli setrvat. Takto se to samozřejmě dá táhnout donekonečna. Ale pokud jsou vaše důvody k ukončení manželství založené na reálných základech, a vy v něm přesto zůstáváte, jenom marníte čas. A toho nikdo nemá nazbyt.

Jak tedy poznat, že je ta pravá chvíle začít jednat? „To vždycky záleží na každém jedinci – jeho povaze, trpělivosti, submisivitě a dalších věcech,“ říká manželská a rodinná terapeutka Robyn D’Angelo. „Všeobecně se ale dají vypozorovat detaily a reakce, které svědčí o tom, že je potřeba něco změnit.“

A právě na ty vás chceme upozornit, i když samozřejmě s tím, že vždycky je tu i ta druhá možnost. „Většina vztahů se dá spravit, zvláště pokud v nich fungujete už dlouho. Má to ale zásadní podmínku: chtít musejí oba. A ta není často splněna,“ upozorňuje odbornice.

Jak se tedy zorientovat aspoň v sobě? Tady je pár základních bodů.

Věřte tomu, nebo ne, právě hádky a konflikty, pokud nepřerostou únosnou mez, jsou kořením každého vztahu. „Když z něj postupně vymizí, je jasné, že už je oběma aktérům vlastně jedno, co se mezi nimi děje a jak se ten druhý chová. A to je cesta do pekel,“ varuje psycholožka Juliana Moris.

V hádce totiž často vyplují na povrch věci, se kterými je člověk nespokojený nebo by je rád změnil a vylepšil. Pokud jste ale rezignovali a je vám už vše, co se týká vás dvou, jedno, je jasné, že jste se hluboce odcizili. „V hádce bojujete za sebe i za uspořádání vašeho společného světa. A to je důležité neztratit,“ uzavírá expertka.

Z partnerů soupeři

Možná jste se nepřestali zcela hádat. Ale vaše spory už dávno nejsou o tom vyřešit problém a posunout se dál. Jen se snažíte nad tím druhým zvítězit a vnímáte ho jako protivníka. A i to je špatně. „Takové žabomyší války nevznikají mnohdy z žádného důležitého důvodu. Jde třeba jen o to, kdo co uvaří k večeři a kdo co potom ostentativně sní nebo nesní.

Jak na to Písemnou žádost o rozvod podáváte k příslušnému okresnímu soudu. Můžete ji podat jen vy anebo oba společně, záleží, jak na tom jste. Stačí, když dokument sepíšete sami, ale pro případné spory je lepší, aby ho vypracoval advokát. Obsahovat musí kromě údajů o vás třeba také počet a věk nezletilých dětí, důvod, proč se chcete rozvést, případně důkazy, které dokládají nutnost rozpadu vztahu. Následně si vás soud přizve k ústnímu jednání. Pokud jste dohodnutí, je to jednodušší. Jestli ne, může se tato fáze protáhnout, málokdy ale přesáhnou tahanice rok. Nejprve se řeší péče o děti, později majetek.

Jedná se zkrátka o hlouposti, ale partneři si tím navzájem snaží demonstrovat převahu,“ říká Juliana Morris. Jak sami jistě cítíte, takové chování ničemu neprospívá.

Chcete provokovat

Pokud neustále zkoušíte, kam až můžete posunout hranice tolerance ve vztahu, pak hrajete nebezpečnou hru, kterou odborníci nazývají manželskou ruletou. O vašem vztahu to navíc nevypovídá nic dobrého.

„Pokud se stále snažíte partnera něčím naštvat, zkoušíte, co vydrží, co vám ještě dovolí a co ne, pak je to jasné: toužíte, aby bouchl do stolu a všechno to ukončil, protože vy sami na to nemáte sílu,“ poukazuje na skryté motivy takového jednání odbornice na vztahy Sunny Joy McMillan.

Žaludek na vodě

Nemluvíme teď o pověstných motýlech v břiše, kteří se objevují v období zamilovanosti. Může se ale stát, že se vám udělá špatně a přepadne vás úzkost, jakmile slyšíte partnera šramotit klíčem ve dveřích.

„Samozřejmě to nemusí být tak průkazné. Ale třeba se vám jenom zastaví dech nebo se nepatrně zvedne žaludek, možná se vám zatmí před očima. Ale tělo vždycky odráží to, co se děje ve vaší mysli,“ popisuje to McMillan. A vy byste tyto projevy rozhodně neměli ignorovat.

Schováváte své já

Na partnerství je nejcennější to, že můžete být stoprocentně sami sebou a ten druhý vás miluje a respektuje takové, jací jste. Nemusíte se přetvařovat ani si na nic hrát. Pokud toto pro váš vztah neplatí, není to ten pravý.

„Jestliže se musíte neustále kontrolovat a přemýšlet, jestli se chováte správně a jestli se ten druhý náhodou neurazí nebo vás nebude kritizovat, když se budete chovat přirozeně, žijete v neustálém napětí, což není dobré,“ upozorňuje vztahová expertka Lauren Lake.

Všichni jsou důležitější

Životní partner je někdo, koho jste si sami dobrovolně zvolili a rozhodli jste se s ním žít. Pokud raději trávíte čas s jinými lidmi a dáváte jim před ním přednost, je to signál, že něco není v pořádku.

Samozřejmě tím nemyslíme, že by bylo něco špatného na tom vyrazit si čas od času do společnosti s kamarády nebo navštívit příbuzné sólo, ale pokud ostatní dlouhodobě upřednostňujete před svým partnerem, je to znak, že se váš společný čas naplnil a bude pro oba dva přínosnější, pokud si půjde každý vlastní cestou.