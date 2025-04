Přestože láska a přátelství jsou odlišné vztahy, v určitých ohledech si jsou, nebo by alespoň měly být, podobné. Partnerovi i přátelům by vždy mělo jít o vaše dobro. To je zásadní, na co byste se měli soustředit. Co dalšího je ještě důležité?

Důvěra: ani jeden vztah bez ní nemůže trvale fungovat.

Respekt a úcta: je důležité vážit si jeden druhého a uznávat jeho potřeby i prostor.

Obohacení: partner i přítel vám pomáhají růst, obohacují vaše zkušenosti.

Radost z přítomnosti: láska i přátelství často přinášejí uspokojení už jen tím, že máte toho druhého ve svém životě.

Loajalita: pro druhého (třetího i čtvrtého) jste tu v dobrých i špatných časech.

pro druhého (třetího i čtvrtého) jste tu v dobrých i špatných časech. Pocit bezpečí: člověk se může cítit sám sebou, přesto dokáže určité věci ve svém životě měnit.