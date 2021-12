Láska se vrátila na poslední chvíli... Začali jsme spolu randit už na střední škole a brzy po ní měli děti. Pak se náš vztah začal kazit. Zachránili jsme ho „za pět minut dvanáct“, vypráví čtenářka Kristýna (34). Ve třiceti jsme měli s manželem odžito to, co jiní prožívají o deset let později. Dětem už bylo kolem deseti, měli jsme byt, auto, dobrou práci, ale přitom jsme měli pocit, že jsme si nic neužili. Protože ani jeden z nás neměl předtím jiného partnera, tak i náš sexuální život už byl trochu stereotypní a my nevěděli, co s tím... Roman vše vyřešil tím, že si našel milenku. Sex s ní byl asi úžasný, a tak začal uvažovat o odchodu od rodiny. Já věděla, že někoho má, i když to popíral. Nakonec jsem jednou nečekaně přišla k němu do práce a našla ho in flagranti s kolegyní... Když jsem je tam tak viděla, neměla jsem ani sílu udělat scénu, prostě jsem jen odešla. Roman přiběhl domů s kyticí, prosil mě, ať mu dám ještě šanci, že mě má rád. O všem jsme si promluvili a rozhodli se zkusit to znovu. Začali jsme spolu trávit víc času, podnikat nové věci a experimentovat i v sexu. A opravdu nám to znovu klape...