Jak už bylo řečeno výše, spoustu páru spolu zůstávají hlavně kvůli dětem. Nejeden psycholog vám ale řekne, že je to nesmysl. I nejmenší osoby pociťuji hustou atmosféru, nesoulad v rodině. Přetvařováním jim nedáváte dobrý vzor do budoucna. Ani výmluvy typu: “Všude jsou problémy… Nikdo není dokonalý… Nikoho jiného už nepotkám… Máme společný majetek/firmu…” nejsou správné. Je to jen zástěrka, obyčejný strach, abyste nemusela udělat onen velký krok. Vězte, pokud už teď jste nešťastná, jiné to nebude.

Pravděpodobně partnerství ani přes všechny snahy nedospěje do zdárného konce. Nespočet žen, které se k rozchodu/rozvodu odhodlaly, později litovaly jediné věci, že tak neučinily už dávno. Tím vás nechceme nutit rozbíjet rodiny, něco, co funguje. Pouze nabádáme k tomu, myslet více na sebe, nepřežívat, ale doopravdy žít s úsměvem na rtech.



Kdy vztah ukončit a jít hledat štěstí jinam?

1. Když jste více nešťastná, než šťastná

Sedněte si, zamyslete se, kolikrát pociťujete vedle partnera štěstí, klid, harmonii, souznění? Pokud si ani nevzpomenete, kdy naposled jste byla spokojená, třeba i jen tak, sama se sebou, pak je to špatně. Jestli po večerech navíc potajmu zoufalstvím pláčete, je nejvyšší čas odejít. Takto byste se za pár let naprosto zničila.

2. Když si neumíte odpovědět na otázku, kde se vidíte za deset let

Ve spokojeném soužití lidé počítají s tím, že vedle toho druhého zestárnou. Nemusí přesně vědět, na jakém místě se za pár let se ocitnou. Ví to nejdůležitější - budou po boku milované polovičky. Jestli vidíte budoucnost v černých barvách, doufáte, že se “něco” stane, vy skončíte sama, pak už jste dávno rozhodnutá. Jen najít tu odvahu.

3. Když se těšíte na čas strávený bez partnera

Každá žena si ráda odpočine od denního zápřahu, rodinných a partnerských povinností, to je zcela normální. Jestli ale jste nesvá vedle přítele/manžela, byla byste nejraději, kdyby byl pryč, už je vztah v koncích. Není nad čím dále rozmýšlet.

4. Když se na něj nemůžete spolehnout

Po náročném dni se potíte u plotny, večeře je nachystaná a partner nikde… Ani zpráva, telefonát, zkrátka nic o něm nevíte. Pokud je toto denní rutina, musíte si minimálně promluvit. Člověk, kterému na vás záleží si vás má vážit, omluvit se formou SMSky je minimum. Jakmile nemáte v druhém opěrný pilíř, nemůžete se na něj spolehnout ani v maličkostech, je to marné.

5. Když se neustále hádáte

Občasné neshody jsou kořením vztahu. Čeho je však moc, toho je příliš. Hádky na denním pořádku nevěstí nic dobrého. Je více než jasné, že si očividně moc nerozumíte. Máte odlišné názory, které nejste schopni sjednotit, akceptovat. Na tom kvalitní vztah nepostavíte.

6. Když nebere v potaz vaše potřeby

Být ženou neznamená stát celé dny v kuchyni, uklízet jako divá, starat se o děti, pracovat, atd. I vy máte nárok na klid, pochopení a pomoc od protějšku. Zdali máte pocit, že váš partner vám denní starosti neulehčuje, ač jste ho o to prosila, máte doma zabedněnce a sobce. S ním šťastná nikdy nebudete!

7. Když vás dostává do finanční tísně

Bod, který není potřeba zdlouhavě rozvíjet. Když partner dostává vlastní rodinu záměrně (hazard, alkohol, atd) do těžkých situací, není mu pomoci, nestojí za nic, ani za slitování.

8. Když vás neustále podvádí

Jsou ženy, kterým zálety ze strany partnera nevadí. Jiné jsou ale z milostných avantýr zničené. Zraněné je především sebevědomí a psychika. Dvě nejdůležitější věci, které zajišťují ženě spokojenost. Jakmile máte doma chronického nevěrníka, vyhoďte ho okamžitě ze dveří. On si vás nezaslouží! Jistě na vás čeká někdo lepší, kdo si vás bude vážit!