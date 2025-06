Umět správně s partnerem komunikovat, je poměrně náročná věda. Konverzace by nikdy neměla končit křikem, naštváním, tichou domácností. Tak rozhodně nic nevyřešíte, naopak. | foto: Profimedia.cz

Někdo dokáže zabouchnout dveře a jít dál. Jenže ne vždycky to jde tak snadno. „Některé dvojice se sice rozejdou, ale i nadále spolu musí řešit spoustu záležitostí – majetek, práci nebo zvíře,“ vypočítává psychologický kouč Richard Faber s tím, že největší kámen úrazu nastane, když mají děti.

„Tím pádem si uzavřít cestu nemohou, ale pro nový vztah to bývá velká výzva,“ dokládá. A s tou si ne každý dokáže poradit.

Základem je upřímnost, nic před novou polovičkou zbytečně netajit. „Musíte odkrýt všechny karty,“ radí psycholožka Gwen Seidman a pokračuje: „Udejte jasné důvody, proč musíte se svým ex komunikovat. Někdy jsou to praktické záležitosti, jindy chcete i po rozchodu zůstat přáteli. Váš nový partner to ale musí vědět.“

Zároveň je potřeba ho vždy ujistit, že milostný cit mezi vámi a bývalým protějškem je nenávratně pryč. „Pokud budete otevření, dodáte mu pocit klidu a bezpečí. A o to jde především,“ referuje odbornice.

Musíte si stanovit jasné hranice

Se svým ex si musíte stanovit jasné hranice – co lze a co už ne. „V ideálním případě si lidé třeba jen zakážou rozebírání starých vzpomínek před současnými partnery,“ dává příklad expertka.

Může se ale také stát, že bývalý partner zkrátka nechce uznat, že vztah skončil a on už si nemůže dovolit to, co mohl dřív. „Pamatuji si, že krátce po rozvodu mi můj bývalý manžel neustále chodil do bytu, který mi zůstal, i když už jsem tam žila s někým jiným. Měl klíče, odmítal je vydat,“ vypráví třeba paní Ivana (43).

Proč je to těžké Komunikace s ex může být náročná z několika důvodů. Tady jsou ty zásadní: Emocionální zátěž: po skončení vztahu často zůstávají silné vazby. Bývá velmi složité přenést se přes všechny pocity a vzpomínky, které mezi dvěma lidmi byly.

po skončení vztahu často zůstávají silné vazby. Bývá velmi složité přenést se přes všechny pocity a vzpomínky, které mezi dvěma lidmi byly. Neuzavřené záležitosti: při nich bývá těžké se domluvit na praktických věcech, jako jsou dělení majetku, péče o děti nebo zodpovědnost za nejrůznější závazky.

při nich bývá těžké se domluvit na praktických věcech, jako jsou dělení majetku, péče o děti nebo zodpovědnost za nejrůznější závazky. Zranění a zklamání: bývá složité vyrovnat se s pocitem zrady, podvodu nebo smutku z neuspokojených očekávání.

bývá složité vyrovnat se s pocitem zrady, podvodu nebo smutku z neuspokojených očekávání. Nekontrolované emoce: někteří jedinci mohou mít tendenci reagovat na ex-partnery s velkými emocemi, protože jsou stále silně napojeny na minulost.

někteří jedinci mohou mít tendenci reagovat na ex-partnery s velkými emocemi, protože jsou stále silně napojeny na minulost. Pocit konkurence: pokud si jeden z partnerů začal nový vztah, může to vyvolat žárlivost. A tak jak dobře víme, pohřbívá vztahy.

Domluvy nepomohly, nakonec musela vyměnit zámky, což mělo za následek časté bušení na dveře. „Bylo to peklo,“ nerada na toto období vzpomíná.

Psycholožka k tomu říká: „Lidé si často z pohodlnosti nechají navzájem přístup do mnoha soukromých sfér – zvláště pokud mají děti. A teprve později jim to začne být na obtíž a narušovat jejich běžné dny.“

Co tedy s tím, pokud to potřebujete změnit? „Pokud se chování expartnera stane neúnosným, nebudete si umět poradit sami, není od věci zvážit pomoc právníka. Můžete se na něj obrátit jen s prosbou o radu, ale také požádat o právní zásah, např. napomenutí nebo restriktivní příkaz,“ radí konzultant Ivan Lučan.

Další možností, jak s expartnerem omezit kontakt, je změna komunikačních kanálů. „Jestli na sebe do telefonu jen křičíte, začněte psát raději e-maily nebo vzkazy přes sociální sítě,“ radí psycholožka.

Když nezafunguje ani to, je celkem záhodno vzájemný kontakt zablokovat. Alespoň po nějaký čas. Tato varianta ovšem přichází v úvahu pouze pro ty, kteří si společně nepořídili potomky. Pro rodiče je takové řešení nemožné.

Až všechny problémy související s rozchodem pominou, snažte se zapomenout na staré křivdy. „Neřešte, co řešit nejde. Držte se jen praktických témat, třeba kdo a kdy si vyzvedne své osobní věci, kde si předáte děti a tak podobně. Všechno ostatní nechte stranou,“ nabádá lékařka Gwen Seidman.

Není radno se pouštět ani do přílišné vstřícnosti a komplimentů. Pokud začnete svému ex lichotit, můžete rozeznít jeho citovou strunu, což může být cesta do pekel.

Nedopusťte, aby přišla žárlivost

Pokud tohle všechno zvládnete, věřte, že se vám bude žít mnohem lépe a snadněji. A když ne? Stát se může bohužel cokoli. Je dost možné, že celou situaci váš nový vztah neustojí.

„Téma bývalých partnerů je vždycky v každém spojení velmi silné a může vyvolávat nepěkné projevy žárlivosti,“ varuje expertka.

Abyste se jim vyhnuli, měli byste jeden druhého podporovat. A pokud nastanou momenty, kdy se tváří v tvář setkáte všichni tři, dávejte svému novému partnerovi jasně najevo, kdo k vám v současnosti patří a kdo už dávno ne. Předejdete tak nepříjemným citovým problémům, hádkám a v nejhorším případě i bolestnému rozchodu. A za to vám zkrachovalý vztah a bývalý partner přece rozhodně nestojí.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.