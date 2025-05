Někdo má rád holky, jiný zase vdolky. Jedno je ale jisté. I to, co na svém protějšku obdivujeme, je do jisté míry určeno. „Vliv hrají nejen vlastnosti, které máme vrozené, ale také to, jak nahlížíme na svět a co už jsme prožili,“ upřesňuje psycholog Shawn Abreu.

Fyzická přitažlivost může být navíc výsledkem chemických reakcí. „Ty způsobují zejména feromony, jejichž hlavním úkolem je zintenzivnění přitažlivosti mezi dvěma pohlavími,“ dodává odborník s tím, že roli hrají také velmi podceňované podněty, jako třeba symetrické rysy obličeje. „Ty totiž vyvolávají pocit, že daný jedinec je zdravý, což je velmi důležité,“ vysvětluje odborník.

Velmi se cení pozitivita

Není proto divu, že se kdekdo domnívá, že pro druhého je při výběru partnera zásadní jeho vzhled. Pravda, v pohádkách to tak bývá – ostatně kdo bych chtěl ošklivou princeznu? Realita je však podle průzkumu provedeného v prosinci 2024 českým e-shopem pro zdravou sexualitu YOO.cz přeci jenom trochu jiná.

Podle většiny respondentů je totiž důležité především chování protějšku a to, jestli na okolí působí pozitivně. „Pro 98 % lidí je důležitá schopnost být dobrým společníkem, zároveň však dokázat naslouchat. Stejně důležité je i pozitivní naladění a optimistický přístup k životu, které působí nakažlivě a pomáhají překonávat každodenní výzvy,“ uvádí studie.

Pro 93 % respondentů je významná také morálka, což naznačuje, že důvěryhodnost a zásadovost jsou vnímány jako klíčové rysy atraktivního člověka. Řada lidí dá také na to, jaký má druhý smysl pro humor a – pozor na to – jak často se směje.

Mít sebevědomí je velkou výhodou

Neméně důležité je, aby potenciální partner pečoval o svou mentální i tělesnou stránku. Sexy působí, když si sám sebe váží a umí se ocenit, avšak nic se nemá přehánět! „Velmi ceněná je také cílevědomost, která naznačuje vnitřní motivaci a odhodlání rozvíjet se,“ udávají fakta.

Jak feromony ovlivňují naše vztahy Imunitou: studie prokázaly, že lidé mají tendenci být přitahováni k těm, kdo mají odlišný imunitní systém. To může vést k lepší genetické výbavě pro společné potomky. Feromony nám tuto informaci vysílají, a proto se podílí na tom, kdo nás přitahuje.

studie prokázaly, že lidé mají tendenci být přitahováni k těm, kdo mají odlišný imunitní systém. To může vést k lepší genetické výbavě pro společné potomky. Feromony nám tuto informaci vysílají, a proto se podílí na tom, kdo nás přitahuje. Erotikou: sexuální feromony jsou důležité. Už třeba jen proto, že ženy mohou vylučovat různé feromony v závislosti na fázi jejich menstruačního cyklu, což může následně ovlivnit, jak jsou vnímány mužem.

sexuální feromony jsou důležité. Už třeba jen proto, že ženy mohou vylučovat různé feromony v závislosti na fázi jejich menstruačního cyklu, což může následně ovlivnit, jak jsou vnímány mužem. Chováním: feromony ovlivňují i to, jak se člověk chová. I když si to neuvědomíme, můžeme se díky nim cítit uvolněněji a pohodlněji v přítomnosti určité osoby. A to může báječně usnadnit navázání vztahů.

Lidé stejnou měrou obdivují, když se ten druhý stará o svoji kondičku. „To má logiku, protože kdo má dobrou fyzičku, je potenciálně skvělým parťákem při péči o rodinu,“ dokládá psycholog.

„Stejně tak se v tom odráží jeho jistá cílevědomost a motivace, což jsou pro život v páru také velmi výhodné vlastnosti,“ doplnil.

Rozhoduje i vztah k dětem

V neposlední řadě se Češi často ohlížejí na to (a vy byste měli rozhodně dělat totéž), zda má podobný svazek skutečně nějakou reálnou budoucnost.

„Jestliže mladí lidé vyhledávají spíše krátkodobý flirt, u těch starších už nic takového není ve hře,“ naznačuje expert, že naše priority jsou často určeny i věkem a životními zkušenostmi.

Jak lidé zrají, všímají si i věcí, které dříve neřešili. „Tou hlavní je zodpovědnost, pracovitost a mnohdy hraje roli i vztah k dětem, který ukazuje, jak moc je člověk ochoten se obětovat pro druhé.“

Tato poslední položka ale v současné době trochu ztrácí na významu. Založit rodinu už totiž není pro řadu mladých lidí smyslem života. Raději řeší koníčky a zájmy, které chtějí s partnerem sladit.

„Zpočátku mají lidé sice tendenci zrovna z této věci ustoupit, ale to není dobře, protože zvláště pokud nechcete mít rodinu, což není nic špatného, je společně strávený čas velmi určující,“ dokládá Shawn Abreu s tím, že souhra v této oblasti je proto velmi žádaná.

Atraktivita a vzhled jsou tak paradoxně při výběru partnera velmi upozaděny. Za zásadní je považuje méně než polovina dotázaných. Zhruba stejné množství lidí trvá na tom, že jejich protějšek musí ovládat cizí jazyky. To naznačuje, že až tolik lidí nelpí ani na intelektuálních schopnostech toho druhého. Jde zkrátka hlavně o to, aby bylo dvěma lidem společně fajn. A kdo by si to nepřál?

Co odpuzuje? Některé vlastnosti a návyky mohou být pro přitažlivost doslova likvidační. Nejvíce odpuzujícím faktorem, který zmínilo rovných 95 procent respondentů průzkumu, je zanedbávání hygieny. Téměř stejně problematické je lhaní, které zmínilo 90 procent lidí. „Podrývá totiž důvěru a signalizuje nespolehlivost,“ uvádí studie. Finanční nezodpovědnost, tedy utrácení a zadlužování se, a neochota pracovat nebo hledat si zaměstnání, je podobně odporná. Mezi nejhorší zlozvyky patří také nemytí si rukou po toaletě (76 procent), velmi negativně je vnímán narcismus (73 procent) a nadměrná konzumace alkoholu (70 procent). Dále lidé nesnesou, když si protějšek stále na něco stěžuje, anebo když se dloube v nose. Celých 65 procent dotázaných pak odpuzuje, když protějšek neustále mluví jenom o sobě – to je dokonce víc nenáviděné než to, když vy nekouříte a váš partner naopak ano.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.