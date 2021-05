Vadí? Nevadí!

V jakémkoliv vztahu je potřeba uvědomit si rozdílnosti a naučit se je tolerovat. Jakmile budete neustále „remcat”, vše pro vás bude nedostatečné, neodpustíte si komentovat jeho chyby, vztah půjde do záhuby. Ač jste pár, nemusíte si ve všem rozumět a dělat jen to, co druhému plně vyhovuje. I protějšek zajisté vidí vaše nedostatky, jen vám je neustále nepřipomíná. Zkuste to taky.



Méně cokoliv řešit neznamená mávnout rukou nad složenkou k zaplacení nájmu, upusťte v rovině partnerské. Nenechte se vytočit pohozenými ponožkami u postele, neuklizenou sklenkou od piva, již měsíc nevyměněnou prasklou žárovkou. Hádat se dokola kvůli stejným věcem je škoda. Vězte, že nebudete první ani poslední žena, co se musí spoléhat v tomto ohledu sama na sebe, své manuální dovednosti a psychickou odolnost.