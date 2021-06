Cítí to stejně? Někdy se stane, že se jeden snaží, ale úplně zbytečně. Jak poznáte, že protějšek s vaším pokusem o sblížení souzní? Upřeně se na vás dívá Intenzivní pohled, rozšířené zornice a hlava nakloněná do strany? To je dobrá zpráva, že jste ho zaujaly.



Intenzivní pohled, rozšířené zornice a hlava nakloněná do strany? To je dobrá zpráva, že jste ho zaujaly. Vyhrnuje si rukávy V téhle partii mužského těla je kůže nejměkčí. Muž tím ukazuje svou zranitelnost a zároveň dává najevo touhu po větší důvěře. Určitě má zájem vás poznat blíže.



V téhle partii mužského těla je kůže nejměkčí. Muž tím ukazuje svou zranitelnost a zároveň dává najevo touhu po větší důvěře. Určitě má zájem vás poznat blíže. Sedí s koleny od sebe Styl sezení také napoví mnohé o tom, jak to dotyčný muž směrem k vám vnímá. Pokud sedí s koleny u sebe jako pojišťovací úředník, moc zájmu patrně nemá. Jestliže ale zvolí otevřený sed s nohama od sebe, pak máte jeho srdce „v kapse“.



Styl sezení také napoví mnohé o tom, jak to dotyčný muž směrem k vám vnímá. Pokud sedí s koleny u sebe jako pojišťovací úředník, moc zájmu patrně nemá. Jestliže ale zvolí otevřený sed s nohama od sebe, pak máte jeho srdce „v kapse“. Směr špiček bot Podle psychologů je ukazatelem zájmu i to, kam směřují špičky bot vašeho idola. Je to vaším směrem? Potom je velká pravděpodobnost, že ho opravdu zajímáte.