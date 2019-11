Žijí přítomným okamžikem

Váš každodenní život plyne od starosti ke starosti, a ty se mnohdy prolínají a překrývají, takže už pomalu nevíte, kde jedna začala a kde druhá končí? Trápíte se tím, co už stejně nemůžete ovlivnit, a současně si děláte těžkou hlavu z úkolů, které vám přinesou následující dny?

Děti to mají jinak, zejména ty malé ani nedokážou rozlišit, co je tor za pár dnů, týden, měsíc… Prostě žijí tady a teď. Zkuste to, je to skutečně velmi osvobozující a navíc přínosné. Jinak byste v důchodu mohli zjistit, že vám život proklouzl mezi prsty.