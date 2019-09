Každý dobrý psycholog řekne klientovi, že nic není úplně jednoznačné. Láska k o hodně staršímu muži může, ale nemusí znamenat, že žena měla problémy s otcem, a nadváha nutně nemusí souviset s hladem v dětství.



Podobné je to i s dětskými touhami, které nám zůstaly až do dospělosti. Můžou, ale nemusí naznačovat, že bychom měli něco změnit. Zamyslete se, jestli vás některá z uvedených činností hodně láká, a pak zkoumejte, zda to není z důvodů, které uvádíme. Co byste chtěli dělat?

Lítat na houpačce

Pokud sníte o tom, že se odrazíte od země a budete lítat vzduchem, může vám to říkat: „Máte moc povinností, které na vás působí, jako byste měli nohy zalité do betonu.“ Málokdy si dovolíte snít, odlehčit život. Když si to někdy dopřejete, pak až poté, kdy máte vše splněno (nastává to vůbec někdy?). V dětství jste asi byli jedničkáři, snažili jste se, abyste rodičům nepůsobili starosti. Anebo naopak vám učení moc nešlo, máma s tátou vám to vyčítali a tím na vás vyvíjeli tlak. Možná jste starší sourozenci a přebírali jste odpovědnost za ty mladší. Přehnaná zodpovědnost ve vás vězí jako zabodnutý šíp. Máte všechno perfektní, ale nestačí vám to. A co hůř – vaši nejbližší vám dávají někdy najevo, že je jim s vámi těžko.

Zkuste toto: Najděte si houpačku, která vás bez problému unese, a zhoupněte se. Přemýšlejte přitom nad tím, jestli sami sebe nesvazujete víc, než je nutné. A uvažujte, čím si odlehčit život.