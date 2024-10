Když vás chce partner změnit, zpozorněte. I když to možná myslí dobře

Láska je nejkrásnější cit na světě – zvláště pokud začíná. To šimrání v břiše, nadšení a čistá radost jsou stejně úžasné jako vědomí, že jste pro někoho tou nejúžasnější bytostí na světě. Jenže po čase toto okouzlení zmizí a partneři na sobě začnou vidět i nějaké chyby.

„Stává se to většinou po šesti měsících až dvou letech vztahu – každý je v tomto ohledu individualitou,“ dokládá psycholožka Carly Snyder. „To neznamená, že se později láska vytratí, ale dvojice začne být ve vztahu realističtější.“

To s sebou nese fakt, že na partnerovi spatřujete věci, které vás úplně nefascinují. A on na vás. Ale pozor – to není nic špatného.

„Schopnost vidět chyby toho druhého a umět s ním o nich citlivě mluvit je znamením hlubokého citu, důvěry i respektu. Pokud to funguje oboustranně, je to znamení vyspělého vztahu,“ vysvětluje odbornice.

Proto je podle ní nutné nebrat jakoukoli žádost o změnu chování nebo přístupu k věcem jako něco vysloveně špatného.

Změny hned nezavrhujte

„Člověk získává celý život zkušenosti a mění se. A stejně tak i vztah. Každý k němu v různých fázích přistupuje s jiným zaujetím, a tak odlišně vnímá i partnera,“ popisuje psycholožka.

Podle ní je tedy logické, že se člověk v závislosti na tom chce, a s pomocí partnera i může, částečně změnit. „Nejviditelnější to je při přejímání jeho koníčků. Znám spoustu klientů, kteří by nikdy nevlezli na kolo, ale partner je k tomu přiměl, a dnes tuto činnost milují,“ usmívá se expertka.

Podobně to funguje třeba i u životního stylu. Pokud jeden z dvojice má rád zdravé stravování a druhý se rád cpe bůčkem, většinou se oba snaží společnými silami sladit k tomu, co je tělu prospěšnější.

Jak poznat pozitivní změnu na to, že něco ve svém životě změníte, se těšíte, i když třeba máte strach

vaše partnerství to nerozděluje, ale naopak stmeluje

už jste o tom sami také přemýšleli, i když jen občas

váš protějšek vás v procesu proměny nenechá samotnou, ale pomáhá vám vším projít

když se vám v rámci této nové situace něco podaří, cítíte radost, nikoli jen to, že jste splnili potřebný úkol

dokážete každý pokrok upřímně oslavit

Pokud se tedy dostanete do takové fáze, je důležité vědět, jak s partnerem komunikovat, a jestliže je to on, kdo od vás nějakou změnu vyžaduje, je důležité ho vyslechnout a dobře zareagovat. „V takových případech je třeba potlačit ego a emoce a zkusit se vžít do pocitů druhého,“ tvrdí psycholog Mark Travers.

Zásadní je si uvědomit, že ve většině případů to váš protějšek nemyslí osobně a rozhodně tím neříká, že jste špatní. Jenom má nějaké přání, které by s vámi rád probral. „Zjistěte důvody, kterého ho k tomu vedou. Pak se snažte představit si, co by to přineslo vám a jak by změna zafungovala i ve vašem společném soužití,“ radí odborník.

V mnoha případech tak můžete bez vzteku a breku zjistit, že se tím oba dva můžete spolu posunout blíž k sobě. A o tom především by vztah měl být.

Pozor na totální proměny

Jsou tady ale i jiné a nebezpečné situace. „Lidi, kteří chtějí druhého zásadně změnit, to z osmdesáti procent myslí dobře. Ale v těch dvaceti procentech je to bohužel akt moci a dominance. O tom se samozřejmě mluví víc, protože to zanechává mnohem větší a drtivější stopy na duši,“ varuje psycholog.

Někteří lidé vás prostě chtějí změnit jenom proto, aby si dokázali svou nadvládu nad vámi a dali najevo, kdo je tady pánem. A to už je samo o sobě toxické. Takový člověk se většinou nezaměřuje na věci, které vás mohou dostat do lepších sfér, ale jenom vás prostě s radostí neustále za cokoli kritizuje.

„Začíná to nenápadně. Může vás poprosit třeba o změnu barvy vlasů nebo jejich sestřihu, případně třeba o jiný styl oblékání,“ říká odborník. Jenže manipulátor pak začne přitvrzovat. „Zaměřuje se na vaši mluvu, způsob komunikace s rodinou i přáteli a přeorganizovává vám i váš volný čas. A k tomu vás přesvědčuje, že je to změna pro vaše dobro,“ popisuje expert.

V tuto chvíli je nejlepší variantou takové spojení co nejrychleji přerušit. Když to neuděláte, začnete pochybovat sama o sobě, a hrozí vám ztráta sebevědomí, zpřetrhání i těch nejbližších sociálních vazeb.

„Nejhorší na tom je, že oběti takového chování se přestanou cítit sami sebou. Pod návalem informací o tom, co všechno je na nich špatně a co je třeba změnit, se sami sobě ztratí a začnou se pak bát projevovat své pocity a potřeby. A to je opravdu nebezpečné vyústění takové situace,“ varuje Mark Travers.

Pokud nedokážete po letech soužití pouta s manipulativním partnerem přerušit, musíte být neoblomní a chránit si své hranice. „Řekněte mu, co se vám nelíbí a jaké požadavky už nejste ochotni akceptovat, protože jsou podle vašeho názoru zbytečné a změnilo by to vaše já,“ radí expert.

Pak si nastavte nové podmínky. „Jestli protějšek trvá na nějaké změně, podložte ji ale jinou, kterou budete vy naopak žádat od něj,“ radí psycholog.

Je to taková hra „kdo s koho“, ale je to lepší než se nechat deptat. Naděje na úspěch tu totiž je. „Někdy se partner začne chovat dominantně bez zvláštního úmyslu, prostě zkouší, kam až může zajít. A když ho zastavíte, dá se vztah zachránit,“ dodává odborník. Partnerství je někdy náročná disciplína, ale když v ní obstojíte, čeká vás krásný život.