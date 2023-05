Proč je tak lákavé dát si po milování cigaretu? Jen o zvyku to není

Filmoví tvůrci již od scén s cigaretami upouštějí, dvojice, které leží v posteli s hořící cigaretou, již dnes téměř nevídáme. Nejde jen o to zamezit podpoře nezdravého návyku, ale kouření cigaret prostě přestává být moderní. Je známo, že lidé se takovýchto zlozvyků zbavují těžce, přesto byste měli opustit tento rituál i vy. Tím hlavním důvodem je samozřejmě zdraví a v případě, že je váš protějšek nekuřák, tak také ohleduplnost.

Proč si chceme zapálit po sexu

Každého vede k cigaretě po sexu něco jiného. Co je pro jednoho rituálem, druhému přináší tělesné uvolnění. Nikotin může umocnit pocit uspokojení, a navíc nabudit k dalšímu výkonu. Souvislost s kouřením po sexu nemá žádné vědecké vysvětlení. Mnoho uživatelů v diskuzních fórech na toto téma uvádí, že nedokážou tuto potřebu dát do konkrétních souvislostí. Prostě to tak je. Důvodem obliby cigaret po sexu může být psychologické spojení s touto činností.

„Potřeba spojení sexu a rituálu kouření po něm, je velice individuální záležitostí. Vždy jde o komunikaci mezi partnery a jejich nastavení vlastních pravidel ve vztahu. Pokud jsou kuřáci oba, pravděpodobně nedojde k žádnému nesouladu. Jestli je kuřákem pouze jeden z nich, je to vždy o toleranci druhého. V rámci vstřícných kroků vůči partnerovi – nekuřákovi může být používání bezdýmného zařízení. Vždy by měl ale člověk mít na mysli, že na prvním místě je vzájemný partnerský vztah, zvláště v takové intimní situaci, a neměl by být narušován žádným zlozvykem,“ říká Petra Petrlíková, terapeutická poradkyně.

Čím to, že cigareta na jednu stranu nabudí a na druhou škodí? Tím největším škůdcem způsobujícím vážná onemocnění spojená s kouřením je cigaretový kouř. Při hoření cigarety vzniká velké množství škodlivých látek a typická spálená chuť. Abyste si tabák vychutnali, nemusíte ho pálit. Například zařízení na nahřívaný tabák Iqos jej pouze nahřívá, takže je zachována jeho skutečná chuť a vzniká až o 95 procent méně škodlivin ve srovnání s cigaretami. Iqos není bez rizika, obsahuje nikotin, který je návykový, je ale vhodnější volbou než pokračování v kouření.

Lepší život i dech bez dýmu

Z uvedeného vyplývá, že nejlepší je samozřejmě vzdát se kouření zcela, to ale bývá běh na dlouhou trať. Jedním z řešení, které kuřákovi umožní zachovat si rituál kouření po aktu a zároveň neobtěžovat partnera či partnerku jsou výše uvedené bezdýmné alternativy. Například nové zařízení na nahřívaný tabák Iqos Iluma využívá revoluční technologii indukčního ohřevu tabáku bez nahřívací čepele a nutnosti čištění.

A co si budeme povídat, milování je fyzickou aktivitou, při níž se přeci jen trochu zadýcháte. O to víc, když kouříte, neboť cigarety zhoršují dýchání. Šestiměsíční klinická studie provedená v USA s 984 dospělými kuřáky ukázala, že po úplném přechodu na Iqos se uživatelům lépe dýchalo, než kdyby pokračovali v kouření.

Zvažte i bezpečnost

Pokud si stále říkáte, že si přece jen dáte po sexu raději cigaretu, vezměte v potaz i bezpečnost celého bytu. Stačí, když vás opět přemůže vášeň, nebo naopak spánek a problém v podobě požáru je na světě. A zmiňovat skutečnost, že cigaretový zápach v ložnici není nic příjemného, snad ani netřeba zmiňovat. Nejlepší je zkrátka si užít milování a následně vzájemnou blízkost bez rušivých elementů.

A když už se svého zvyku cigarety po milostném aktu vzdát nechcete, zvolte alespoň méně škodlivou variantu.