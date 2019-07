Uvařím, uklidím, nakoupím, pomiluji, nic není problém

Stále máme mylně zakódováno, že ideální žena zvládne vše. Jenže dnešní doba je jiná, hektická a velmi stresující. Dělat všechny “klasické” ženské práce na 100% nelze. Což je potřeba si uvědomit, až si budete chtít omotat nového partnera kolem prstu.

Nesnažte se předvádět, jak všechno zvládáte na jedničku a nejste vůbec unavená. Vařit pořád teplé večeře, po večerech péct sladké zákusky, aby měl drahoušek, co k snídani, kdykoliv budete u něj mu vyžehlit, vyprat, vyluxovat.

Nezapomínejte, že ještě spolu nebydlíte. Každý máte svou domácnost, přece se nebudete starat o dva domovy současně. To byste za chvilku padla na ústa. Navíc neuškodí, když mu trochu té samostatnosti ponecháte. Nechcete přeci po opadnutí prvotní zamilovanosti, poté, co se sestěhujete, toužit si nafackovat za to, jaký bič jste na sebe ušila, a zcela zbytečně.



Pamatujte! Nikdy pány tvorstva extrémně nerozmazlujte. Stejně mají radši trochu mršky, než hodné a poslušné holky.

On vás ten humor rychle přejde. Nesnažte se být jedničkou ve všech směrech.

Vyzvídání o jeho láskách

Jasně, zajímejte se o něj, zjistěte, zdali má uzavřenou minulost, jen do ní nezabruslete až příliš. Dejte mu jasně najevo, kdy už se o jeho ex bavit nechcete. Dotyčný na samotném začátku vztahu může totiž nabrat dojmu, že se s vámi o bývalkách lze bavit bez okolků. Což je sice hezké, ale věřte nám, bude vám to časem vadit. A to hodně.

Jenže, co čekáte, když jste mu ukázala, jak jste tolerantní a řešit předchozí partnerky vám vůbec nevadí. „Nedejbože“, když se při vašem výslechu nebude hlídat a prozradí něco peprného s jinou ženou. Jeho slova vám v uších budou znít ještě dlouho. Pozor na vyzvídání.

Vytahujte sexuální esa z rukávu postupně

Být v posteli za bohyni je jedna věc, nemusíte však ukazovat, jaká jste mistryně hned první měsíce. Na jednu stranu nikdy nevíte, kdy vztah vezme za své, ale také počítejte s tím, že byste spolu mohli být až do konce života.

Pokud na samém startu budete kreativní, ukážete mu osmý div světa, pak vám do budoucna zbudou jen oči pro pláč. Vystřílíte všechen svůj erotický arzenál, takže se intimní hrátky stanou stereotypní nudou. Dávkujte mu sprosťárny postupně, alespoň se neustále bude mít nač těšit. A hlavně, neplňte mu všechny jeho tužby po jedné prosbě. Jistě si rád počká. Nechte ho žadonit. Jen tak docílíte dlouhodobého vášnivého jiskření.

Milujte se vášnivě, ale experimentujte postupně...

Zachovejte si svou přirozenost

Když se snažíme zapůsobit na nový idol, bez okolků se svým způsobem “přetvařujeme”. Na rande si obujeme vysoké rajcovní podpatky, i když je bytostně nesnášíme, nasoukáme se do obepnutých šatiček, ač ve skříni visí už nějaký ten pátek, zkrátka, uděláme vše pro to, abychom se zalíbily.Jde o přirozený proces, ale pamatujte, možné budoucí lásce měla ukázat alespoň část vašeho pravého já.

Ono by se mohlo stát, že pána lapíte na svou ženskost, kterou následně bude vyžadovat. Jestli se nechcete v sedmdesáti šourat po boku milovaného na jehlách, začněte rychle jednat. Neznamená to, že musíte chodit na schůzky v teplácích a vytahaném tričku, protože to je nejlepší outfit na světě. I díky teniskám a pohodlným džínsům bude vědět, že ve vás dřímá ležérní pohodářka.

Buďte svá, jen tak můžete být neodolatelná.

Společná budoucnost

Potkala jste staršího muže, je rozvedený, má z manželství děti? Pak se určitě zeptejte, jak to má do budoucna s další možnou svatbou a potomky, tedy, jestli po nich toužíte. Mnoho žen už ztroskotalo na tom, že se první rok vztahu o plánech do života nebavily, následně hořce trpěly.

Už nám není dávno náct, jasně dotyčnému řekněte vlastní vizi budoucnosti. Nebojte se. Jen tak se lze vyhnout bolestivému rozchodu kvůli odlišným plánům. Lepší je ukončit vztah na samém začátku, než následně brečet, litovat promrhaných měsíců/let. A dámy, když děti už nechce, stejně jako manželství, nedoufejte, názor nezmění.