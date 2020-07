Je to tak prastará záležitost jako lidstvo samo. Už v dávných dobách, hovoří se o časech cca 444 let před Kristem, kdy tuto teorii definoval filozof Empedoklés, bylo zřejmé, že lidské povahy se velice liší. A právě tehdy se začali filozofové domnívat, že za to mohou nejen hvězdy, které určily narození jedince, ale také živel, který byl jejich příchodu na svět nakloněn. Podle toho se lidé dělí do těchto základních skupin: oheň, voda, země a vzduch.

Hippokrates dokonce tvrdil, že jednotlivé živly mají vliv na jisté tekutiny v těle, čímž získávají moc nad různými vlastnostmi jedince. „Voda ovlivňuje hleny, vzduch krev, oheň světlou žluč a země zase tu tmavou,“ psal ve svých traktátech. Mnohem později podle toho definoval Carl C. Jung vlastnosti, které tyto okolnosti ovlivňují nejvíc.

„Jedná se o oblast myšlení, intuice, cítění a vnímání,“ tvrdil. A měl jako jemu podobní pravdu. Jsou prostě věci, kterým nemusíte rozumět, ale fungují. Možná je tohle jedna z nich. Najdete se v jednom z následujících živlů?

Oheň

Dominantní vlastnosti: asertivita, dominance

Hodí se pro profese: krizový manažer, podnikatel

Pokud u vás převažuje tento živel, máte velice dobře našlápnuto k tomu být vedoucím skupiny. Tedy nejen pracovní. Rádi máte všechno pod kontrolou a organizujete si věci po svém. Umíte se dobře rozhodovat a nebojíte se jít i do rizika, pokud si ho ale předtím dobře zvážíte. Okolí občas nesnáší to, jak jste na něj nároční – často to hraničí až s perfekcionizmem. Nutno ale říct, že se úplně stejně chováte často sami k sobě.

Nebojíte se konfliktů – vaší stinnou stránkou ovšem je, že je někdy i sami vyhledáváte. Vítězství v nich je totiž pro vaši dravou duši odměnou. Máte rádi soutěže a hry, ale ostatní je s vámi moc nepodnikají – neumíte totiž prohrávat. Nesedí vám týmová práce a rychle se rozčílíte. Mnohdy umíte podlehnout agresi.

Živly nám život neurčují, ale dokážou ho podstatně ovlivnit.

Voda

Dominantní vlastnosti: empatie, laskavost



Hodí se pro profese: učitel, ošetřovatel

Jedná se o jeden z nejoblíbenějších typů, ale skrývá v sobě také nebezpečí toho, že se sám zničí. Vodní lidé bývají velice empatičtí, přátelští a vstřícní. „Jejich životním posláním je být tady pro druhé,“ vysvětluje psycholožka Susan Engel a dodává: „Je úplně jedno, zda si na první místo postaví partnera, rodinu, přátele nebo všechny. Každému se snaží vyjít vstříc.“ Umějí nejen naslouchat, ale posléze také nabídnout pomocnou ruku.

Sklony podle znamení Beran – oheň

Býk – země Blíženci – vzduch Rak – voda Lev – oheň Panna – země Váhy – vzduch Štír – voda Střelec – oheň Kozoroh – země Vodnář – vzduch Ryby – voda

Pracují velice poctivě, ale neradi sami. Nejlépe se cítí uprostřed týmu, kde mohou být ve středu dění. Stejně tak to mají v soukromém životě. Samota je prostě nebaví. I z toho důvodu je pro ně ale často velice těžké až někdy nemožné říci někomu ne. Snaží se pomoci všem, a to i v momentě, kdy je samotné už to více než vysiluje.

Vzduch

Dominantní vlastnosti: kreativita, nadhled

Hodí se pro profese: novinář, textař

S vámi se ostatní lidé opravdu nemohou nudit. Kreativita z vás doslova prýští, neustále přicházíte s novými nápady. Vždy víte, kam jet na víkend, co naplánovat na večer anebo jak si zařídit příští Vánoce. Prostě jakmile vám dá někdo podnět, okamžitě z vás vypadne řešení. Ne vždy je promyšlené, ale většinou má něco do sebe. Stačí na něm jen trochu více zapracovat. Ale to bývá právě kamenem úrazu.

Vzdušný člověk je bytost přelétavá, chybí mu vytrvalost a schopnost dotahovat věci do konce. Jakmile se uskutečnění vašeho nápadu protahuje, jdete za něčím jiným. Proto často vaše plány končí někde na půli cesty. I tak vás ale okolí má rádo. S chutí diskutujete, aniž byste někomu vnucovali své nápady. A i když jste někdy rádi sami, lidi potřebujete a dáváte jim to najevo.

Země

Dominantní vlastnosti: stabilita, perfekcionizmus



Hodí se pro profese: úředník, účetní

Jste snem nejen mnoha zaměstnavatelů, ale také manželů. Neradi totiž něco vymýšlíte, raději dostáváte úkoly, které pak plníte s velkou precizností. Máte obrovskou trpělivost a vše, co děláte, vás baví i ve chvíli, kdy ostatní už překousali vzteky deset tužek.

„Disciplína není pro tyto lidi odporné slovo, ale naopak modla. Dělat všechno tak, jak se má, a neporušovat pravidla – to je věc, která jim přináší obdivuhodné uspokojení,“ popisuje autorka vědeckých textů na toto téma Rebecca Rupp.

Zbožňujete rutinu a nesnášíte změny. Každé ráno si naplánujete celý den a odškrtáváte splněné úkoly. Problém je, když vás z toho něco vykolejí.

Partnerské vztahy

oheň a oheň – budete na sebe vždycky narážet. Buď v takovém vztahu »uhoříte«, anebo naopak rozsvítíte celé okolí.

vzduch a vzduch – dáváte si naprostou svobodu a volnost, což vás povznáší. Dokud se někdo nerozletí příliš.

země a země – dokážete založit velice stabilní vztah, pokud ho ale budete živit. Jinak se z něj stane vyprahlá poušť.

voda a voda – můžete se navzájem velice inspirovat v lásce a porozumění. Jen ho rozdávejte víc sobě než ostatním.

oheň a vzduch – ohňové znamení může vzduch rozdmýchat k větším výkonům. Když to ale přežene, bude za manipulátora.

oheň a země – jedná se o velice trvanlivý vztah. Oheň zemi sežehne, ale nezničí. A ona je jeho dobrým základem.

oheň a voda – takové dvojice mívají problémy. Voda sice oheň může zničit, ale většinou to neudělá a smutně bublá opodál.

země a vzduch – pokud se navzájem dokážou ovlivnit, mají šanci na krásný život. Vzduch potřebuje občas přistřihnout křídla a země se otočit.

země a voda – tyto dva živly potřebují jeden druhého. Stejně tak to je i u lidí. Nevýhodou je, že v jejich vztahu hrozí trochu nuda.

vzduch a voda – voda bývá velmi dobrým zázemím pro vzduch. Pokud se smíří s vedlejší rolí, mají šanci na krásný život.