Dásně vytvářejí váš úsměv. Proto je nutné o ně pečovat. Jenže jak, když pořád krvácejí? Za touhle nepříjemností může stát spousta důvodů. Třeba nepřiměřená ústní hygiena. Buďto si čistíte zuby tak urputně, jako byste drhli spáry mezi dlaždičkami. Nebo naopak berete starost o zuby na lehkou váhu a pod tíhou plaku i zbytků od jídla začínají vaše dásně krvácet.

Další příčinou mohou být léky, cukrovka, hormonální nerovnováha (těhotenství, puberta), které tuhle sliznici oslabují. Ať tak či onak, měli byste se o své dásně starat, protože jinak vám hrozí paradentóza (odhalení zubních krčků) a následně i ztráta zubů. A to by byla škoda, ne? Tady je pár tipů, jak na to...

Jako první pomoc smotejte gázu

Ke krvácivým dásním se chovejte jako ke každé otevřené ráně. Vezměte si kousek obvazu, smotejte ho do „polštářku“, přiložte na zraněné místo a chvíli počkejte. Za malý okamžik by mělo být po všem.

Dejte si obklad

Studený obklad (ale dá se použít také kostka ledu) je výborný proti otokům, náhlému krvácení nebo jako okamžitá úleva při bolestivém zánětu. Důležité je, abyste ho na postiženém místě nechali tak dlouho, dokud potíže neustoupí. Trápí vás zánět dásně nebo zubů? Přiložte si na tvář pytel s mraženou zeleninou. Funguje spolehlivě.

Vyplachujte slanou vodou

Sůl je přírodní dezinfekce. Snižuje otoky, pomáhá zastavit krvácení a vytváří v ústech alkalické prostředí, které zabraňuje množení bakterií. Využijte toho a vyrobte si z ní domácí ústní vodu. Jak na to: Lžičku mořské soli smíchejte se šálkem vlažné vody. Lokněte si roztoku, podržte ho v ústech asi 30 sekund a potom jej vyplivněte. Dělejte to čtyřikrát za sebou, dvakrát denně (ráno po probuzení a večer před spaním), uvidíte, že se vám uleví.

Použijte čajový sáček

Při obtížích vám pomůže i obyčejný čaj! Jak na to: Čajový pytlík dejte 2 minuty louhovat. Poté, co vychladne, ho přiložte na postižené místo a nechte 5 minut působit. Čaj obsahuje kyselinu tříslovou, která zmírňuje infekce dásní.

Jezte křupavou zeleninu

Vaše dásně potřebují trochu pořádného tělocviku. A tím je kousání a žvýkání jídla. Nejlepší trénink jim poskytuje křupavá zelenina, jako třeba celer, mrkev či kedlubna. Při její konzumaci se odstraňují zbytky potravin z mezizubních prostor. Zároveň vznikají i sliny, které fungují jako přírodní čistička chrupu. Díky tomu, že kořenová zelenina obsahuje malé procento cukru, nehrozí vám ani zubní kaz.

Vyzkoušejte sprchu

Říká se jí také „irigátor“. Proud bohatě okysličené vody čistí nejen dásně, ale i mezizubní prostory, kde se hromadí zbytky jídla a bakterie. Díky tomu účinně předejdete riziku kazů, infekce, zánětů a narušení zubní skloviny. Pro lepší antibakteriální účinek si po „sprše“ vypláchněte pusu ústní vodou.

Pijte heřmánek

Tahle bylinka má úžasné protizánětlivé účinky a zároveň blahodárně působí i na podrážděný žaludek. Proto heřmánkový čaj přidejte do svého pitného režimu. Stačí šálek denně. Prospěje vašim dásním, ale i celému tělu.