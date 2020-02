Tohle všechno je možné podpořit ještě změnou své vizáže. Důležité je, jestli jste trochu Střelci a ne Váhy…J Ne, znameními zvěrokruhu se omezovat nedejte - nejjednodušší cestou ke změně vizáže je kadeřnický salón.

Ale takový salón, kde vám poradí a neudělají vám bezmyšlenkovitě na hlavě katastrofu. Takový salón, kde pracují profesionálky, které jsou školeny předními francouzskými kadeřníky. Tam, kde o vlasy pečují a váš účes bude jejich vizitkou. Tam, kam se rádi vrátíte i podruhé…nejen na dobrý drink nebo kvalitní kávu!

Takové kadeřnictví najdete v obchodním centru Metropole Zličín a jmenuje se Hair Fashion Point. Funguje už osm let a za tu dobu se dokázal dostat na první příčky mezi špičkovými kadeřnictvími. Je specializován na slavnostní a svatební účesy, odejít můžete jak s extragavantním účesem, tak i s klasickou foukanou. Do HF Point ovšem nemusíte jen kvůli změně vizáže…zkuste třeba jejich masáže hlavy nebo speciální vlasový zábal, který vlasy vyživí, dodá jim lesk a tím i švih. Odborně vyškolený tým, profesionální vlasová kosmetika a držení kroku s předními světovými trendy – to všechno je Hair Fashion Point.

Nemusíte telefonovat, objednat se můžete jednoduše online na https://www.hfpoint.cz/ .