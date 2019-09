Naštěstí existují multifunkční líčidla, která dokáží během chvíle pleť barevně sjednotit, ukrýt její nedostatky a dodat jí přirozený a svěží vzhled, aniž byste musela před zrcadlem trávit dlouhé hodiny. To obzvlášť ocení vytížené ženy, pro které je čas stejně vzácný jako dostatek spánku.

Poklad v lahvičce

Nevylézat z bytu není řešení, zato zkusit multifunkční korektor Infaillible More Than Concealer od L’Oréal Paris rozhodně ano. Tenhle malý zázrak, co se vejde do kapsy, dokáže přirozeně zakrýt veškerá překvapení, které nám pleť po ránu připravila. Eliminuje kruhy pod očima, maskuje pupínky a barevně sjednocuje tón tváře. Díky své hedvábné konzistenci a čtyřikrát většímu aplikátoru se výborně nanáší a dokáže nahradit i běžný make-up. Voděodolné složení s vysokým obsahem pigmentů umí pleť jako mávnutím proutku sjednotit a propůjčit ji dokonalý vzhled na celý den. A kdyby se snad chybička vloudila, máte ho přece po ruce... Nebo ne?

TIP: Často cestujete a řešíte problém s nedostatkem místa v kufru? Tento malý pomocník bude vaší záchranou!

Umí se přizpůsobit

Další trumf značky L’Oréal Paris představuje BB krém C’est Magic z kolekce Wake Up & Glow, jenž se dokáže tónu pleti během chvíle přizpůsobit. A je jedno, kolik vám je let a jakou máte pokožku. Extrakty z fíků zajistí pokožce potřebnou hydrataci a výživu na celý den a obsažené pigmenty jednotnou a přirozenou barvu pleti. V krému nechybí ani ochranný faktor SPF 20, ochraňující kůži před škodlivým slunečním zářením. Věřte, že nikdo ani nepozná, že jste BB krém použila, a krásu vaší pokožky všichni přičtou daru přírody.

Zatočí s kruhy

Pokud vás často sužují kruhy pod očima, i když netrpíte nedostatkem spánku, určitě se vám zalíbí další produkt, tentokrát od Maybelline – korektor Instant Anti Age Eraser. Tekutý korektor s pěnovým aplikátorem perfektně srovná barevné odchylky očního okolí, skryje pigmentové skvrny a překážku pro něj neznamenají ani vrásky, které s přehledem zamaskuje. Stačí nanést malé množství krémové textury na příslušné partie a zlehka rozetřít. Během chvíle všechny nedostatky v okolí očí zmizí, vaše sebevědomí stoupne a pohled získá tu správnou jiskru. Praktické balení se vejde do každé kabelky.