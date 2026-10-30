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Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí

Komerční sdělení   15:00

Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí. | foto: Archiv: Purity Vision

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Svetry, šály i teplé kabáty už máte vcelku připravené. Ale do čeho s příchodem chladnějších dnů převléknete svou skincare rutinu? I péče o pleť si zkrátka zaslouží sezonní obměnu. Objevte proto olejová séra 2v1 od české značky přírodní kosmetiky PURITY VISION. Spojují v sobě pečující rostlinné oleje s aktivními látkami a pokožce dodají potřebnou výživu i pocit hebkosti.

Venku studený vítr, doma pro změnu suchý vzduch z vytápění. Kvůli tomu vás může pleť na podzim a v zimě nepříjemně pnout nebo dokonce svědit. Zároveň má tendence ztrácet svůj jas a být celkově citlivější. Jakou péči tedy pokožka v sychravých dnech skutečně ocení? Kromě hydratace pleti si určitě posviťte i na její výživu a podporu kožní bariéry. S tím vám skvěle pomůžou právě olejová séra 2v1, která nezanechávají na pokožce mastný film, mají lehkou texturu a rychle se do pleti vstřebávají. Vyberte si z pětice olejových sér PURITY VISION svého skincare parťáka do chladných dnů přesně podle typu a potřeb pleti.

Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí.

Hebké objetí pro chladné dny

Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí.

Máte po procházce pocit, že je vaše pleť snad o číslo menší? Pnutí a suchost jsou signálem, že by vaše pokožka uvítala pár kapek péče navíc. PURITY VISION Bio Hydro2 oil & serum 2in1 je vhodnou volbou pro suchou pleť, ale ocení ho také citlivá pleť nebo dehydratovaná pokožka. Kombinuje kaméliový, mandlový, makadamiový a kukui olej se skvalanem a extraktem ze slanorožce, které pomáhají udržet v pokožce vlhkost. Vitamin E pak doplňuje složení o antioxidační péči. Sérum pomáhá pleť zvláčnit, zjemnit a podpořit pružnost pleti. Dopřejte si ho ráno i večer jako hebkou tečku za svou hydratační péčí.

Trocha slunce do šedivého rána

Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí.

Budík vám zazvoní ještě za tmy a pohled do zrcadla nemilosrdně prozradí, že by vaše pleť potřebovala – mírně řečeno – malé povzbuzení? Pokud přemýšlíte, jak rozjasnit pleť, zkuste do své skincare rutiny zařadit PURITY VISION Bio Vitamin C oil & serum 2in1. Stabilní forma vitaminu C se v něm potkává se šípkovým, rakytníkovým, marulovým a jojobovým olejem. Koenzym Q10 a vitamin E zase doplňují složení o antioxidační ochranu. Sérum je vhodné pro pleť bez jasu, s nejednotným tónem nebo pigmentovými skvrnami – pomáhá zmírňovat jejich viditelnost. Olejové sérum s vitaminem C můžete zařadit do své ranní péče o pleť a využít ho i jako podklad pod make-up. Po vstřebání séra a před nanesením make-upu ale ještě nezapomeňte aplikovat krém s SPF.

Když si pleť postaví hlavu

Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí.

Lesklé čelo, občasné pupínky, a přitom pocit vysušení na tvářích. Možná vás to překvapí, ale i problematická a mastná pleť uvítá v chladných měsících olejovou výživu. Olej na pleť PURITY VISION Bio Power oil & serum 2in1 byl dokonce vytvořený přímo pro citlivou a problematickou pokožku se sklony k nedokonalostem. Jeho základem je kombinace černuchového, tamanu, konopného, kukui a jojobového oleje, doplněná o rostlinné extrakty a aktivní látky. Složení oleje pomáhá regulovat tvorbu mazu, zmírňovat zarudnutí a podporovat rovnováhu kožního mikrobiomu. Lehká textura olejového séra poskytne vaší pokožce výživu a postará se o celkové zklidnění pleti. Dvě až tři kapky séra můžete vklepávat do pokožky ráno i večer.

Pohoda, která je na pleti vidět

Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí.

Stejně jako duše někdy i pleť v zimě může prosit o trochu klidu... PURITY VISION Bio Niacinamide oil & serum 2in1 proto ocení citlivá, problematická i zralá pleť, která potřebuje posílit ochrannou bariéru a sjednotit vzhled. Jojobový, pupalkový, marulový a makadamiový olej doplňují niacinamid, skvalan, bisabolol a extrakt z mořské řasy Laminaria ochroleuca. Tato kombinace pomáhá zjemňovat pokožku, zklidňovat případné projevy podráždění a omezovat viditelné zarudnutí. Zařaďte sérum do své ranní nebo večerní rutiny jako dokonalou výživnou tečku. Podpoříte tak hydrataci i regeneraci pleti.

Nejlepší způsob, jak říct pleti „Dobrou noc“

Zimní šatník pro pleť: Do čeho ji zahalit, když se ochladí.

Večer smyjete z tváře make-up a, když obstaráte rodinu a domácnost, možná máte konečně malou chvíli jen pro sebe... Pokud cítíte, že se na vaší pokožce stále více podepisuje únava a v zrcadle přibývají jemné vrásky, vyzkoušejte PURITY VISION Bio Retinol oil & serum 2in1. Obsahuje rostlinnou alternativu retinolu NovoRetin™ O, kterou spojuje s opunciovým a makadamiovým olejem, olejem inca inchi a skvalanem. Ve složení nechybí ani arganový olej, který přispívá k výživě pokožky a její hebkosti. Sérum poskytne pleti anti-aging péči zaměřenou na pružnost i hladší vzhled a díky vitaminu E zkvalitní také antioxidační ochranu. Dvě až tři kapky séra nanášejte večer na vyčištěnou a hydratovanou pleť. Dopřejete tak pleti zasloužený minirituál krátce před spaním.

Pár kapek pro (pod)zimní pohodu pleti

Péče o pleť v chladnějších dnech nemusí znamenat přeplněnou poličku s kosmetikou v koupelně. Stačí lépe naslouchat tomu, co vaše pokožka skutečně potřebuje. Ať už touží po hebkosti, rozjasnění nebo zklidnění, díky pár kapkám vámi zvoleného olejového séra 2v1 od PURITY VISION se vaše pokožka bude cítit komfortně i během sychravých dnů.

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