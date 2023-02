Většina žen, které mají problémy s pokožkou, udává, že k negativním změnám dochází především na jaře a v létě, což bývá důsledek právě nevhodného pečujícího rituálu během zimních dní. Samozřejmě slunce a jiné pro pleť škodlivé faktory příliš nepomáhají. Objevuje se sušší pleť, která svědí, je nepříjemná na dotyk, více se leskne, výjimkou nejsou ani jiné kožní neduhy.

Během zimy a mrazu je ve vzduchu menší vlhkost, což zásadně ovlivňuje stav pleti. Ta se může mít sklon k šupinatění. Zároveň se na kvalitě pokožky podepisují i časté přechody z přetopených místností do zimy, silnější studený vítr, a to může kromě suché pokožky způsobit začervenání, svědění či dokonce ekzém. Je však možné všem těmto obtížím předejít...

Nedobrá kondice pokožky se projevuje různými způsoby. Vždy mají neduhy ale společného jmenovatele, nevhodnou péči.

Neznalost neomlouvá

Ač se nedoporučuje příliš experimentovat s kosmetikou, přesto mějte odlišné produkty pro teplé a chladné období. A to i tehdy, když vám zbyly nějaké přebytky z předchozí sezony. „Dobré je používat speciální hutné hydratační krémy, které mají promašťovací efekt. Máte-li různá séra či emulze, tak ty samozřejmě dále používejte, vždy je ale kombinujte s denním krémem,“ vysvětluje dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

V případě, že vyrážíte na hory, kde je ještě chladněji, vyplatí se investovat do speciálních pečujících řad. „Pokud přijdou opravdu nízké teploty, je dobré aplikovat produkty s větším obsahem lipidů, které podporují bariérovou funkci kůže, tzn. vytvoří ochrannou vrstvu na pokožce,“ doporučuje dermatolog. Ideální je používat i krémy s obsahem nejen lipidů, ale i urey či ceramidů.

Rada: Možná se vám protočily oči při představě, jak budete v obchodě číst každé jednotlivé složení, zda obsahuje to, co má. V současnosti je ale velký výběr vhodných zimních krémů, které nesou přímo označení například Cold Cream, jež jsou vyvinuté speciálně pro zimní období.

Je potřeba si uvědomit, že pokožka je v zimě mnohem citlivější a náchylnější na podráždění než v létě. Věnujte ji tedy dostatek živin a ochrany. Jen tak předejdete jejímu poškození.

Práce kvapná málo platná

Absolutním základem péče o pleť je její správné čištění, a to hned dvakrát denně. Jakékoliv krémy, séra, masky jsou doslova k ničemu, pokud je aplikujete na znečištěnou pokožku. Platí to i tehdy, kdy jste pleť nechala nenalíčenou, nanesla „pouze“ krém. Jakmile nejsou usazené nečistoty důkladně odstraněny, nemohou účinné látky používaných přípravků proniknout do kůže a dodat jí potřebnou výživu.

Tip: V zimních měsících se nedoporučují čistící přípravky s obsahem alkoholu. Nepoužívejte ani drsná mýdla či peelingy. Všechny tyto produkty totiž pokožku příliš vysušují a narušují ochrannou bariéru.

Vše začíná u správného čištění pokožky. Pokud tento krok opomíjíte nebo provádíte špatně, pak se to na stavu pleti dříve či později promítne.

Nahoře bez

Slunce v zimních měsících sice nemá až takovou sílu, pokud tedy nejste v horských podmínkách, přesto, ať už jste ve městě, či v Alpách, vždy používejte krémy s UV ochranou. A to také ve dnech, kdy se neobjevují paprsky, nejsou oku patrně. Sluníčko totiž pokožku ovlivňuje i v zimě, při zatažené obloze, protože 80 % UVA i UVB záření pronikne i skrz mraky v mrazivých šedých dnech. Neopomíjejte také na své rty a natřete je balzámem s UV složkou.

Zvolit můžete krémy, které už obsahují potřebnou ochranu, nebo tradiční opalovací krém. Přes den UV štít neopomíjejte, během noční pečující rutiny ale nejsou tyto produkty žádoucí, protože zbytečně zatěžují pokožku.

Ideální volbou jsou regenerační krémy. Chybu neuděláte ani s noční hydratační maskou. Masky plné živin jsou vítaným zpestřením, díky kterému pokožce uděláte mnohonásobně dobře.

Ať už jste na horách z jakéhokoli důvodu, právě zde věnujte pokožce intenzivnější pozornost.

Příjemný nešvar

Jistě se shodneme, že během zimy je horká koupel k nezaplacení. Prohřát tělo v teplé lázni může ale být i na škodu. Bohužel pro naši pokožku to není v chladném počasí to nejlepší.

Horká voda smývá z kůže její ochranný filtr a zároveň otevírá póry. Pokožka je pak citlivější na chlad jako takový. Pokud si tedy chcete dát relaxační vanu či delší sprchu, pak raději večer, kdy už se nechystáte jít ven. Ráno je ideální rychlé opláchnutí vlažnou vodou. Kůže netrpí a získáte tak energii.