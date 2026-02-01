Zůstaňte ještě v zimním režimu. Pleť si zaslouží pořádnou péči

Náhlé a výrazné změny teplot, mráz i suchý vzduch narušují přirozenou obranyschopnost pleti, umocňují ztrátu vlhkosti a zapříčiňují podráždění. Dopřejte jí proto čas přizpůsobit se ztíženým podmínkám, zjednodušte rutinu a zaměřte se na péči, která pokožku ochrání a podpoří její regeneraci.
Chladné počasí a suchý vzduch v interiérech urychlují úbytek vlhkosti a narušují přirozený komfort pleti. Hydratace tak zůstává zásadní položkou péče i během zimy.

Lehké letní textury nahraďte výživnějšími a vybírejte přípravky, které dokážou vodu nejen dodat, ale taky ji udržet v hlubších vrstvách pokožky. V jejich složení by neměla chybět kyselina hyaluronová, glycerin, urea či aloe vera.

Péči vrstvěte: začněte sérem aplikovaným na lehce navlhčenou tvář, předcházet mu může i esence, která pleť připraví na další kroky. Na závěr naneste hydratační krém.

Jemná péče o rty

Ilustrační snímek

Citlivá kůže rtů nemá téměř žádné mazové žlázy, a proto na chlad a vítr reaguje velmi rychle. Suchost, pnutí či drobné praskliny tak trápí v zimě většinu z nás.

Úlevu přinesou balzámy s vyšším podílem výživných složek (například bambuckého másla), které vytvářejí ochranný film, podporují regeneraci a zanechávají rty hebké a pružné.

Praktické jsou taky tónované balzámy, jež dodají jemnou barvu a zároveň rty chrání. Pokud sáhnete po rtěnce, v chladných dnech volte raději hydratační a krémové textury – matné můžou zbytečně vysušovat.

Cílená regenerace

Vnitřní podpora

V chladných měsících je tělo náchylnější ke vzniku zánětů – vlivem stresu, menšího množství přirozeného světla, horší kvality spánku i suššího prostředí. Omega-3 mastné kyseliny pomáhají tyto procesy tlumit, podporují rovnováhu imunitního systému a chrání buňky před oxidačním stresem.

Dlouhé noci a období nižší intenzity slunečního záření jsou ideální čas pro regeneraci pleti. Právě teď má smysl zařadit kúry na podporu její obranyschopnosti a posílení buněčné obnovy.

Výživné masky, koncentrované ampule nebo šetrné aktivní látky pomáhají zklidnit pokožku namáhanou chladem a větrem. Ideálně je začleňte do večerní rutiny, jejich účinky však můžete využít i během dne.

Kdykoli cítíte, že je pleť přecitlivělá, oslabená či podrážděná, sáhněte po vysoce výživných a regeneračních krémech, případně péči zakončete několika kapkami oleje.

Obranný štít

Ochrana před UV zářením dávno není výsadou letních měsíců. Sluneční paprsky působí i v zimě, a to hlavně při pobytu na horách, kdy se světlo odráží od sněhu, ale myslet na ně je třeba i ve městě. Vaše denní péče by tak měla obsahovat UV filtry, které chrání před předčasným stárnutím i vznikem pigmentací, aniž by zatěžovaly pleť nebo narušovaly její komfort. Nezáleží přitom, zda bude SPF součástí vašeho denního krému, či make-upu.

Pokud chcete spojit více kroků do jednoho, sáhněte po tónovacím krému s vyšší ochranou nebo po lehkém ochranném fluidu, který aplikujte jako závěrečnou vrstvu na hydratační krém.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

