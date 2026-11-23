Když teploty venku klesnou, máme jediný cíl – pořádně se zachumlat. Jenže navléknout na sebe co nejvíc oblečení nemusí být nejlepší řešení, důležitější je vhodně kombinovat jednotlivé vrstvy, aby mezi nimi zůstával vzduch a zároveň mohla od těla odcházet vlhkost.
Příliš těsné oblečení totiž omezuje izolační vrstvu vzduchu, a tak podporuje větší pocení.
Pozor také na oblíbené silné svetry, sice k zimě patří, ale vlna může citlivou kůži škrábat a dráždit, obzvlášť když má hřejivý vlněný svetr hrubší vlákna.
Nemusíte se ho ale vzdávat, stačí pod něj obléknout tenkou bavlněnou, viskózovou či hedvábnou vrstvu, která vytvoří mezi vlnou a pokožkou příjemnou ochrannou ochrana bariéru.
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Čtyři podzimní situace, které zachrání skvěle vymyšlený outfit
U šál a roláků, které se dotýkají citlivého krku, proto vždy vybírejte co nejměkčí hladké materiály. I u čepic je lepší volit ne ty nejteplejší, ale spíš ty nejpohodlnější. Nesmějí škrtit ani způsobovat přehřívání a pocení.
A pokud vás čelo pod vlněnou čepicí svědí, hledejte model s jemnou podšívkou nebo hladší materiál.
Článek vznikl pro časopis Tina.