I na horách krásná a šik. Rozsviťte sjezdovky v dokonalých kouscích

Alpská móda už dávno není jen funkční. Vyberte si ze slušivých kousků, které vás ochrání před zimou a přitáhnou pozornost ostatních.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: BonprixShutterstock

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
24 fotografií

Ať už lyžujete, sáňkujete, nebo postáváte u baru, vždy chcete, aby váš model splňoval dvě podmínky – hřál a byl slušivý. Toho dosáhnete kousky v neutrálních barvách a z luxusních materiálů.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tato znamení ve vztahu překvapí. Zleniví, zpustnou nebo se jen vezou

Ilustrační snímek

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...

Týdenní horoskop od 26. ledna: Co vás čeká v práci, lásce i vztazích

Horoskop (ilustrační fotografie)

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

Horoskop pro každé znamení na 5. týden roku 2026

ilustrační snímek

Co nás čeká ve dnech na přelomu měsíce ledna a února? Lvi, úplněk vás může potrápit a připomenout vám potíže se spaním nebo s trávením. Pokud přetrvávají, řešte je a nesvádějte je na Měsíc. Vodnáři,...

Její syn má albinismus. Chci zvýšit povědomí o diagnóze, říká influencerka Tereza Šulc

Premium
Tereza Šulc

Třicetiletá influencerka a maminka tří dětí Tereza Šulc pár měsíců po narození třetího potomka zjistila, že mají doma „albínka“. Albinismus však neznamená jen světlou pleť a vlasy – je spojený...

Naservírujte si Dolomity na stůl. Tyto ladinské dobroty vás zasytí

Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná: Panicia je polévka z ječmenných krup.

Pokud milujete lyžování a dobré jídlo, je italská Alta Badia jasným letošním cílem. Krajina ležící v srdci Dolomit je obývaná trochu tajemným evropským etnikem: Ladiny, kteří mají specifickou...

I na horách krásná a šik. Rozsviťte sjezdovky v dokonalých kouscích

Nepromokavé funkční kalhoty, cena 1129 Kč

Alpská móda už dávno není jen funkční. Vyberte si ze slušivých kousků, které vás ochrání před zimou a přitáhnou pozornost ostatních.

30. ledna 2026

Bábovka ala větrník s malinami

Bábovka ala větrník s malinami
Recept

Střední

90 min

Chutnají vám větrníky? Tak to musíte vyzkoušet i tento nový recept.

Pro viditelné omlazení, zářivou a pružnou pleť

Komerční sdělení
Pro viditelné omlazení, zářivou a pružnou pleť.

S přibývajícím věkem dochází u zralé pleti ke strukturálním změnám. Pleť ztrácí pružnost a pevnost, zatímco množství pigmentových skvrn a vrásek se zvyšuje.

29. ledna 2026

Valentýn nevznikl v Americe. Jeho kořeny sahají do starověkého Říma

Možná čekáte velkou romantiku, ale nezapomínejte, že většina mužů si na...

Každý rok se na den 14. února Češi rozdělí na dva nesmiřitelné tábory. Jeden zaplavuje sociální sítě fotkami rudých růží, ten druhý hlasitě protestuje proti „vnucené americké tradici“. Jenže...

29. ledna 2026

Domácí pedikúra od A do Z. Nezapomeňte na hydrataci a na masáž

Ilustrační snímek

Kterou nohou jste před pár dny vykročili do nového roku? Levou, či pravou? Je to asi jedno (i když internet doporučuje vykročit za štěstím tou pravou). Nejdůležitější je, zda to byla nožka zdravá a...

29. ledna 2026

Našla jsem syna v křečích v postýlce. Epilepsie změnila náš život

Ilustrační fotografie

První záchvat syna Štěpána byl velký, našla jsem ho v křečích brzy ráno v postýlce. Zavolala jsem záchranku a lékaři, kteří přijeli, mu hned podali léky. Maminka Zuzana vypráví další díl seriálu Můj...

29. ledna 2026

Čedarové bochníčky s rajčatovou omáčkou

Čedarové bochníčky s rajčatovou omáčkou
Recept

Střední

45 min

Nadýchané houstičky plněné sýrem, které musíte vyzkoušet.

Z hotelu rovnou na běžky. Grund Resort láká na wellness

Komerční sdělení
Běžkařská trasa přímo od hotelu. Grund Resort nabízí wellness a parkování...

Mladé Buky – Grund Resort v Mladých Bukách zpřístupnil vlastní upravenou běžeckou stopu vedoucí přímo od hotelu. Pětikilometrový okruh doplňuje nabídku zimních aktivit v lokalitě, která láká stále...

28. ledna 2026

Tato znamení ve vztahu překvapí. Zleniví, zpustnou nebo se jen vezou

Ilustrační snímek

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...

28. ledna 2026

Vyhněte se bezhlavému nakupování. Rady, jak se ovládnout

Černé šaty, obzvlášť ty v mini délce, využijete ve všech ročních dobách na...

Nakupování není žádná věda, prostě vezmete, co se vám líbí. Ne každý má ale z bezhlavého skupování oblečení ve výsledku radost a užitek. Chce to systém a nějaká pravidla.

28. ledna 2026

Nejíme dost omega-3. Co přidat na talíř a kdy zvažovat doplňky

ilustrační snímek

Potřebujeme je pro správný vývoj mozku, zdraví očí i vstřebávání vitaminů. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny by měly být základem každého jídelníčku – jenže podle nové studie jich konzumuje dost jen...

28. ledna 2026

Citronová roláda

Citronová roláda
Recept

Lehké

30 min

Tuto roládu zvládne upéct i začátečník.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.