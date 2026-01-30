Ať už lyžujete, sáňkujete, nebo postáváte u baru, vždy chcete, aby váš model splňoval dvě podmínky – hřál a byl slušivý. Toho dosáhnete kousky v neutrálních barvách a z luxusních materiálů.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.
Ať už lyžujete, sáňkujete, nebo postáváte u baru, vždy chcete, aby váš model splňoval dvě podmínky – hřál a byl slušivý. Toho dosáhnete kousky v neutrálních barvách a z luxusních materiálů.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.
Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Co nás čeká ve dnech na přelomu měsíce ledna a února? Lvi, úplněk vás může potrápit a připomenout vám potíže se spaním nebo s trávením. Pokud přetrvávají, řešte je a nesvádějte je na Měsíc. Vodnáři,...
Třicetiletá influencerka a maminka tří dětí Tereza Šulc pár měsíců po narození třetího potomka zjistila, že mají doma „albínka“. Albinismus však neznamená jen světlou pleť a vlasy – je spojený...
Pokud milujete lyžování a dobré jídlo, je italská Alta Badia jasným letošním cílem. Krajina ležící v srdci Dolomit je obývaná trochu tajemným evropským etnikem: Ladiny, kteří mají specifickou...
Alpská móda už dávno není jen funkční. Vyberte si ze slušivých kousků, které vás ochrání před zimou a přitáhnou pozornost ostatních.
Střední
90 min
Chutnají vám větrníky? Tak to musíte vyzkoušet i tento nový recept.
S přibývajícím věkem dochází u zralé pleti ke strukturálním změnám. Pleť ztrácí pružnost a pevnost, zatímco množství pigmentových skvrn a vrásek se zvyšuje.
Každý rok se na den 14. února Češi rozdělí na dva nesmiřitelné tábory. Jeden zaplavuje sociální sítě fotkami rudých růží, ten druhý hlasitě protestuje proti „vnucené americké tradici“. Jenže...
Kterou nohou jste před pár dny vykročili do nového roku? Levou, či pravou? Je to asi jedno (i když internet doporučuje vykročit za štěstím tou pravou). Nejdůležitější je, zda to byla nožka zdravá a...
První záchvat syna Štěpána byl velký, našla jsem ho v křečích brzy ráno v postýlce. Zavolala jsem záchranku a lékaři, kteří přijeli, mu hned podali léky. Maminka Zuzana vypráví další díl seriálu Můj...
Střední
45 min
Nadýchané houstičky plněné sýrem, které musíte vyzkoušet.
Mladé Buky – Grund Resort v Mladých Bukách zpřístupnil vlastní upravenou běžeckou stopu vedoucí přímo od hotelu. Pětikilometrový okruh doplňuje nabídku zimních aktivit v lokalitě, která láká stále...
Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...
Nakupování není žádná věda, prostě vezmete, co se vám líbí. Ne každý má ale z bezhlavého skupování oblečení ve výsledku radost a užitek. Chce to systém a nějaká pravidla.
Jablunkov, okres Frýdek-Místek
2 650 000 Kč
Potřebujeme je pro správný vývoj mozku, zdraví očí i vstřebávání vitaminů. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny by měly být základem každého jídelníčku – jenže podle nové studie jich konzumuje dost jen...
Lehké
30 min
Tuto roládu zvládne upéct i začátečník.