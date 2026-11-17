Copak vás v tomto nečasu nejlépe zahřeje? I taková maličkost jako šála. Velká huňatá šála je báječná, pokud z ní nekouká jen hlava. Jestli máte plnější obličej nebo větší poprsí, neomotávejte ji několikrát těsně kolem krku. Nechte raději konce volně splývat dolů či vytvořte delší, uvolněnou smyčku, jen si zbytečně nepřidávejte objem pod bradou.
A samozřejmě ani na bocích, ale na to jsou jiné kusy oděvů, například prošívané bundy. Pamatujte, že není jedno, kudy vedou švy. Výrazné vodorovné pruhy postavu opticky rozšiřují, zatímco šikmé, svislé nebo kombinované prošívání může siluetu pěkně vytvarovat.
Při zkoušení bundy tedy nekoukejte jenom na barvu a velikost, ale také na to, co s vaší postavou dělají její linie.
Tvarů vlastního těla si všímejte i při pořízení péřové bundy. Velké nadýchané „komory“ přidají na objemu, jemnější prošívání bývá subtilnější.
U delších bund vám pomůže lehké projmutí nebo stažení v pase. A pozor i na délku končící přesně v nejširší části boků, mnohem lichotivější alternativou může být buď kratší bunda, nebo model sahající níž přes boky.
Článek vznikl pro časopis Tina.